توجهت صباح أمس الأحد الطائرة الإغاثية الـ18 من الجسر الجوي الكويتي، وعلى متنها مواد غذائية وأجهزة ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ 40 طنا بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبإشراف وتنسيق مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية، إلى مطار العريش لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.



وقال رئيس الهيئة الخيرية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د. عبدالله المعتوق لـ«كونا» إن الهيئة خصصت حتى أمس أكثر من ثلاثة ملايين دولار لدعم البرامج والمشاريع الإنسانية في قطاع غزة، مبينا استمرارها في تلقي المشاريع من شركائها في الداخل الفلسطيني لدراستها تمهيدا لاعتمادها والعمل على تنفيذها. وأكد المعتوق أن الجسر الجوي الكويتي مستمر في نقل المساعدات إلى مطار العريش تمهيدا لإدخالها إلى أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح بالتعاون والتنسيق مع (الهلال الأحمر المصري) ونظيره الفلسطيني.



وأشار خلال إشرافه على تجهيز الطائرة الإغاثية الـ18 التابعة للقوة الجوية الكويتية الى أنها محملة بمساعدات غذائية ومستلزمات طبية ومكائن الكهرباء الضرورية والعاجلة، آملا أن تسهم المساعدات في التخفيف عن معاناة المتضررين في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشونها.



وذكر أن هذه المبادرة الإنسانية هي نتاج تعاون وتنسيق بين «الهيئة الخيرية» و«السلام الخيرية» ووزارتي الخارجية والدفاع، معربا عن شكره لأهل الخير الذين جادوا بأموالهم لإرسال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، معلنين تضامنهم منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث.