استقبل القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا د.أحمد المخيال الخبير الزائر Prof. Suzanne Dawn Turner من جامعة كامبريدج لتقييم برنامج الماجستير في علم الأمراض، وذلك بحضور كل من رئيس مجال كلية الطب د.هبة الحسيني، ومدير برنامج الدراسات العليا بقسم علم الأمراض في كلية الطب د.رابعة التميمي، ود.مشاري العيفان العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، ود.محمد السماوي القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والتطوير.



وهدفت الزيارة إلى مناقشة تفاصيل برنامج الماجستير في علم الأمراض وتقييمه، حيث ركزت الخبيرة الزائرة على أهمية مرحلة الماجستير التي من المفترض أن تحتوي على معلومات قيمة وجديدة تسهم في اكتساب الطالب لمجموعة من المهارات الفريدة التي تمهد له الطريق للانضمام إلى الجيل الجديد من العلماء والمبدعين في مجاله.



كما استعرضت مجموعة من الاقتراحات التي ستسهم في تطوير البرنامج ورفع مستواه كان من بينها التركيز على التفكير الإبداعي لدى الطالب وعلو مستواه في اللغة الإنجليزية كونها لغة عالمية ستسهل عليه البحث والقراءة في المصادر الأجنبية، وضرورة ممارسة الطالب لمهارات قراءة وتحليل الأوراق البحثية مما سيترك أثرا إيجابيا على كفاءة أدائه.