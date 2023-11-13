انطلق الملتقى الطلابي الإبداعي العربي في سلطنة عمان في نسخته الـ 24 تحت شعار «دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية الاقتصادية» والذي ينظمه المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي بمشاركة عدد من الجامعات العربية ويستمر يومين.



وأكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار د.رحمة المحروقية في كلمة الافتتاح أهمية الملتقى في تعزيز رسالة الجامعات العربية الهادفة إلى الارتقاء بواقع البحث العلمي ورفع مستوى وقدرات الطلبة في هذا المجال العلمي.



وأضافت أن الملتقى يجسد الدور الذي يضطلع به اتحاد الجامعات العربية في تعزيز مجالات التعاون بين طلبة مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي.



وذكرت المحروقية أن هذا الحدث يأتي مواكبا لتطلعات الجامعات العمانية إلى تحقيق الجودة واعتلاء التصنيفات العالمية انسجاما مع رؤية عمان 2040 وتطلعات الحكومة إلى تطوير منظومة التعليم والبحث والابتكار.



من جهته، قال رئيس جامعة صحار د.حمدان الفزاري في كلمة مماثلة إن الملتقى يتضمن عددا من أوراق العمل العلمية في مجالات التنمية الاقتصادية وجلسات التحكيم النهائية لمسابقة البحوث، اذ يمثل الملتقى مرحلة التحكيم النهائية لأبحاث ومشروعات طلبة الجامعات العربية.



وأوضح أن أبحاث هذا العام تندرج في أربعة محاور بحثية هي البحث العلمي للعلوم التطبيقية والبحث العلمي للعلوم الإنسانية والإبداع الفني والأدبي والتوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات.



بدوره، قال مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي فواز الزغلول إن فعاليات الملتقى تتضمن هذا العام 36 بحثا بمشاركة 100 شخص من 17 جامعة و6 مراكز ومعاهد من 8 دول عربية هي عمان والأردن ومصر واليمن وفلسطين والمغرب والعراق والإمارات.