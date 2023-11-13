قال «غولدمان ساكس» إن قوة الدولار قد تتراجع خلال العام المقبل، لكن اقتصاد الولايات المتحدة القوي والعوائد المرتفعة على السندات قد يدعمان تقييم العملة الأميركية.



وتوقع البنك في تقرير له حول التوقعات لأداء العملات العالمية، أن يعود الاقتصاد العالمي إلى توازن أفضل خلال العام المقبل، وهو ما يمكن أن يؤثر على الدولار.



كما توقع «غولدمان ساكس» مسارا صعبا لليورو بسبب ضعف النمو الذي يؤثر على الائتمان السيادي، بالإضافة إلى الصدمات الإضافية في أسعار الطاقة.



أما بالنسبة للين، فإن البنك يرجح أن تنخفض قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الستة المقبلة.



وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن الاتجاه الصعودي للجنيه الإسترليني سيظل محدودا بسبب تردد بنك إنجلترا في استئناف رفع أسعار الفائدة.