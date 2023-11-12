بروكسل - وكالات: دعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة وتوفير ممرات انسانية آمنة وإجلاء مرضى المستشفيات الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، قائلا إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.



وقال بوريل في بيان "هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية".

وأضاف "يجب تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان".



وأردف: "في هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين. ونطالب حماس بالافراج عن الرهائن فورا دون شروط".