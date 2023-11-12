أحمد مغربي

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) ⁧عن تعرض ⁧‫مصفاة الزور‬⁩ عن انقطاع مفاجئ لامدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسية التابعة لشركة نفط الكويت مما أدى الى توقف شبة كامل لعمليات الانتاج.

‏وذكرت الشركة ان الفرق الفنية في المصفاة بدأت للعمل على إعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الانتاج، و من المتوقع أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب عشرة أيام للعودة للطاقة الانتاجية السابقة.

وأضافت انه سيتم أخذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة.