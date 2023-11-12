في واحدة من المباريات التي ستظل محفورة في أذهان الجماهير، تعادل تشلسي مع ضيفه مان سيتي 4-4 اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية "البلوز" تياغو سيلفا (29) ورحيم سترلينغ (37) ونيكولاس جاكسون (67) وكول بالمير (90)، بينما سجل رباعية السيتي إيرلنغ هالاند (25 و47) ومانويل أكانجي (45) ورودري (86).

وحافظ مان سيتي على صدارة البريميرليغ برصيد 28 نقطة، لكن تقلص الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الثنائي ليفربول وآرسنال إلى نقطة واحدة، بينما وصل رصيد تشلسي إلى 16 نقطة في الترتيب العاشر.

بدأت المباراة بنشاط من تشلسي في الدقائق العشر الأولى، قبل أن يسيطر مان سيتي على الدقائق التالية، وحصل السيتيزنس على ركلة جزاء بعد مخالفة من كوكوريلا على هالاند، وتمكن المهاجم النرويجي من تسجيلها بنجاح على يمين روبيرت سانشيز حارس البلوز الذي اتجاه إلى الجهة اليسرى في الدقيقة 25.

تقدم مان سيتي لم يستمر سوى أربع دقائق عندما أدرك المدافع البرازيلي تياغو سيلفا التعادل لتشلسي بضربة رأس على يمين الحارس إيدرسون بعد عرضية من ركنية نفذها كونور جالاغر.

وتمكن تشلسي من التقدم في النتيجة بعد خطأ دفاعي من جوسكو غفارديول مما أدى إلى قيام ريس جيمس بإرسال عرضية أرضية إلى رحيم سترلينغ الذي لم يجد صعوبة في تسديد الكرة في شباك إيدرسون (37).

وكاد هالاند أن يتعادل لمان سيتي في الدقيقة 42 بعد أن وصلته تمريرة من بيرناردو سيلفا وسدد كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء تألق الحارس روبيرت سانشيز في التصدي لها.

في الدقيقة 45+1، أدرك المدافع مانويل أكانجي التعادل لمان سيتي بضربة رأس متقنة على يمين روبيرت سانشيز بعد عرضية متقنة من بيرناردو سيلفا، وانتهى الشوط الأول بنتيجة (2-2).

في بداية الشوط الثاني، باغت مان سيتي مستضيفه تشيلسي بالهدف الثالث بعد هجمة مرتدة وصلت إلى جوليان ألفاريز في الجهة اليسرى لدفاع البلوز في الدقيقة 47 ليرسل عرضية أرضية إلى هالاند الذي سدد الكرة وهو زاحف في شباك روبيرت سانشيز.

وأدرك نيكولاس جاكسون التعادل لتشلسي بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق كونور جالاغر تصدى لها إيدرسون وارتدت أمام المرمى للمهاجم السنغالي الذي سدد الكرة في الشباك (67).

وتمكن مان سيتي من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86 عن طريق رودري من تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في قدم مدافع تشلسي تياغو سيلفا وغيرت اتجاهها وسكنت شباك روبيرت سانشيز.

وحصل تشلسي على ركلة جزاء بعد تعرض البديل أرماندو بروخا للإعاقة من روبن دياز، وتمكن كول بالمر من تسديد الركلة بنجاح في الدقيقة 90+5 على يمين إيدرسون الذي ذهب في نفس الزاوية لكنه فشل في اللحاق بها، وانتهت المواجهة بنتيجة (4-4).