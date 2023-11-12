عواصم- وكالات: أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي جو بايدن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في القطاع.



وقالت وكالة الانباء القطرية الرسمية "قنا" في بيان إن سمو الشيخ تميم بن حمد أكد للرئيس بايدن استمرار مساعي دولة قطر الدبلوماسية لخفض التصعيد، ومنها جهودها في إطلاق سراح الأسرى وفتح معبر رفح أمام الأجانب والمساعدات الإغاثية، مثمنا دور الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق.



من جهته، أعرب الرئيس الأميركي، خلال الاتصال الهاتفي عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود الدوحة الدبلوماسية بشأن الأوضاع في غزة، ودورها الفاعل والإيجابي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



كما بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم السبت لمناقشة الجهود الرامية لإجلاء المصابين بجروح خطيرة من غزة.



وأضاف أن الجانبين بحثا أيضا زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس".