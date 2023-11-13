اعلنت الإدارة العامة للجمارك عن تفعيل الربط الآلي مع البنك المركزي.

وقالت في بيان صادر بهذا الخصوص «تحقيقاً لتطلعات القياده السياسية نحو التحول الرقمي وبتوجيهات من مدير عام الادارة العامة للجمارك عبدالله عادل الشرهان، وتحقيقاً لتطلعات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي والذي يشمل الربط بين الجهات الحكومية، قامت الادارة العامة للجمارك بتفعيل الربط الآلي مع البنك المركزي.

و اشارت الى أن الربط الآلي سيحقق سهولة في الاجراءات و تعزيز للدور الرقابي الجمركي في كافة المنافذ الجمركية وذلك من خلال عمليات تطوير شاملة لآليات الاستيراد والتصدير للعملات النقدية و المعادن الثمينة، كما انه تمت اعادة هندسة العمليات الرقابية الخاصة بالتصريح والتدقيق ورقمنة كافة عملياتها ليعزز فعالية الدور الرقابي الجمركي في الرصد والتدقيق على مثل تلك العمليات بشكل نظامي و مما يسهم في توصيل كافة البيانات الجمركية الخاصة في حركة التجارة في الصادرات و الواردات من العملات النقدية والمعادن الثمينة.

ونوهت الى أن هذه الخطوات التشغيلية هي جزء من نهج التطوير الذي سيطرأ على كافة قطاعات الادارة العامة للجمارك، بحيث ستسهم مثل تلك المشاريع في تنمية الاقتصاد و تعزيز القدرة التنافسية للتجارة عبر حدود دولة الكويت.