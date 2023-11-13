أعلن وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة يوسف ابو الريش، عن"وفاة ستة أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة" بسبب انقطاع الكهرباء عن مسشتفى الشفاء أكبر المؤسسات الاستشفائية في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين.

وكان أبو الريش الموجود في مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين أشار مساء الأحد في حصيلة سابقة إلى "وفاة خمسة أطفال خدج" و"سبعة مرضى".

وأعلن المستشفى السبت أن 39 طفلا من الخدج لا يزالون في المستشفى. وكان طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود" أفاد أيضا أن 17 مريضا موجودون في العناية المركزة.

كما أعلنت الوزارة أن جميع المستشفيات في شمال القطاع أصبحت خارج الخدمة.