رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون يعود للحكومة وزيراً للخارجية

أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا بريفرمان وعين مكانها وزير الخارجية جيمس كليرفرلي ضمن تعديلات يجريها على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.

وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.

وكان سوناك عين بريفرمان في هذا المنصب الوزاري بعد توليه رئاسة الحكومة قبل عام ونيف.

وقالت بريفرمان بعد إقالتها "كان تولي منصب وزير الداخلية أكبر شرف في حياتي. سأدلي بتصريحات إضافية في الوقت المناسب".

كما اختار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية، وذلك في خطوة مفاجئة مع قيام سوناك بتعديل وزاري.

هذا في وقت أعلن فيه حزب المحافظين الحاكم أنه بصدد القيام بتعديل وزاري يشمل الحقائب الرئيسية للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الراهنة في 25 أكتوبر 2022.

وجاء في رسالة للحزب عبر اكس "اليوم يعزز ريشي سوناك فريقه الحكومي لاتخاذ قرارات على المدى الطويل لسمتقبل أكثر ازدهارا".

وكانت وصفت بريفرمان المسيرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة بأنها "مسيرات كراهية"، مشيرة إلى ان عناصر الشرطة "يفاضلون" عندما يتعلق الأمر بالتظاهرات وتجاهلوا "الغوغائيين المؤيدين للفلسطينيين" خلال مسيرات احتجاج على الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة "حماس".