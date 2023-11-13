دول الخليج هي الأعلى في معدلات الإصابة بالنوع الثاني عالمياً



أقامت رابطة السكر الكويتية بالتعاون مع وحدة الغدد الصماء بمستشفى الفروانية احتفالية يوم السكر العالمي تأكيدا للمساعي الرامية إلى تعزيز الوعي بداء السكري وتأثيره الكبير على جسم الإنسان نتيجة مضاعفاته والتي يمكن الوقاية منها في حال تشخيص المرض بشكل مبكر وعلاجه.

وقال استشاري الغدد الصماء والسكر رئيس رابطة السكر الكويتية الدكتور وليد الضاحي على هامش الاحتفال ان دول الخليج تشهد أعلى النسب العالمية في الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأيضا من النوع الأول بعد الدول الأوروبية.

وأكد أن الكويت بحاجة إلى برنامج وطني كبير يدعم بحزمة من القوانين يتبناها مجلس الأمة يرفع من نسب تحدي هذا المرض ومواجهته لافتا أن هناك دولا نجحت بالفعل في مثل هذا البرنامج الوطني الكبير مبينا أن التحدي في هذا الشأن كبير.

ولفت الى أن هذا التحدي يتمثل في زيادة أعداد الإصابة ومن المتوقع مضاعفة العدد بحلول العام 2030 طبقا لإحصاءات منظمة السكر الدولية مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لرفع مستوى الوعي ومعرفة عوامل الخطورة المسببة للسكري والعوامل التحذيرية وكيفية التعامل معه والسيطرة عليه وكيفية علاجه والتحكم به.

وأشار الى أن مرض السكري مرتبط بكثير من الأمراض الأخرى مثل الضغط والكوليسترول وتصلب الشرايين ولكن أيضا لوحظ أثناء انتشار فيروس كورونا أن نسب إصابة مرضى السكري بالفيروس مرتفعة مقارنة بغيرهم بسبب ضعف المناعة.

من جهتها قالت رئيسة قسم الباطنية بمستشفى الفروانية الدكتورة نائلة المزيدي ان وزارة الصحة أولت اهتماما كبيرا بمرض السكري وعملت على وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج للحد من انتشار الأمراض المزمنة وبخاصة مرض السكري.

وأشارت الى حرص المستشفى على تنظيم فعاليات وأنشطة تثقيفية وتوعوية بالتزامن مع احتفال دول العالم باليوم العالمي للسكري بالتنسيق والتعاون مع رابطة السكر الكويتية ومن خلال الشراكة المجتمعية على تنظيم هذا الاحتفال التوعوي لنشر التوعية ومكافحة مرض السكري والحد من مضاعفاته.

وقالت ان الاحتفال يتضمن العديد من الفعاليات منها فحص السكر والضغط والسكر التراكمي فضلا عن تواجد اختصاصي تغذية وصيادلة للاستشارات المجانية.

من ناحيته قال اختصاصي الغدد الصماء والسكر بمستشفى الفروانية الدكتور فهد العجمي ان مرض السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه.

وأكد أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على وزن طبيعي وتجنب استخدام التبغ سببا لمنع أو تأخير ظهور مرض السكري من النوع الثاني لافتا الى انه يمكن علاجه وتجنب عواقبه أو تأخيرها من خلال النظام الغذائي والنشاط البدني والأدوية والفحص المنتظم وعلاج المضاعفات.

وقال إن أبرز أعراض مرض السكري هي التبول المتكرر والعطش الشديد والجوع والتعب وفقدان الوزن وشفاء بطيء من الكدمات وعدم وضوح الرؤية وخدر ووخز في اليدين والقدمين لافتا الى أن كلا النوعين من مرض السكري لديها نفس الأعراض.

وأوضح ان اليوم العالمي لمرضى السكري فرصة من أجل التوعية بداء السكري بوصفه مسألة من مسائل الصحة العامة العالمية وبما يجب القيام به بشكل جماعي أو فردي من أجل تحسين الوقاية والتشخيص والتدبير العلاجي للحالة المرضية.