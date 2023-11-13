انسحب السيناتور الأميركي تيم سكوت من السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024 في خطوة جديدة لأحد خصوم دونالد ترامب.

فقد فشل السيناتور عن كارولاينا الجنوبية الذي كان يطمح علنا لأن يصبح أول رئيس جمهوري أسود في تاريخ الولايات المتحدة في إعطاء دفع وزخم لحملته ليكون في طليعة المرشحين الجمهوريين.

وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي جمعها موقع «ريلكلير بوليتيكس» المتخصص أنه يحل في المرتبة السادسة بين المرشحين لنيل بطاقة الحزب الجمهوري مع دعم نسبته 2.5%.

وأعلن سكوت وقف حملته، مشيرا إلى أن الناخبين وجهوا إليه رسالة واضحة، وقال عبر برنامج «صنداي نايت إن أميركا» عبر محطة «فوكس نيوز»، «أعلق حملتي.. أظن أن الناخبين وجهوا رسالة واضحة، وقالوا لي إن الوقت غير مناسب لترشحي الآن».

وأضاف أنه لا نية لديه في هذه المرحلة أن يكون مرشحا لمنصب نائب الرئيس في اقتراع الخامس من نوفمبر 2024.