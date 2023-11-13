السماح للطلبة الملتحقين بالجامعات المصرية والأردنية المسجلين في العام الدراسي الحالي بالإيفاد المباشر والضم لبعثات «التعليم العالي» بعد استيفاء الشروط

إرسال وفود طبية لاعتماد جامعات جديدة في التخصصات الطبية لإتاحة الخيارات أمام الراغبين في دراسة الطب بجميع مجالاته



آلاء خليفة



عقد مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اجتماعه رقم 25 أمس الاثنين برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع.



وقال الوزير المانع، في تصريح صحافي بعد الاجتماع، إنه بناء على توصيات مجلس إدارة الجهاز تقرر إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان - دكتور صيدلة، الصيدلة) في الجامعات الواردة في القرار الوزاري رقم (2022/150) في المملكة الأردنية الهاشمية والجامعات الواردة في القرار الوزاري رقم (2022/151) في جمهورية مصر العربية إيقافا مؤقتا.



وأشار المانع إلى أنه سيسمح للطلبة المستجدين الدارسين على نفقتهم الخاصة والحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) للعام الجامعي 2024/2023 في كلا من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، بالتسجيل ضمن خطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها.



كما أوضح أنه سيتم السماح للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والحاصلين على قبول أكاديمي بالتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) للعام الجامعي 2024/2023 في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، بالضم إلى بعثات الوزارة، شريطة استيفائهم لشروط الضم للبعثة المقررة بلائحة البعثات.



وبين أن إعادة دراسة القرار السابق بكل جوانبه الفنية والعملية تتضمن استطلاع آراء المختصين في وزارة التعليم العالي، وأهل الميدان الأكاديمي والتعليمي، وذلك بهدف الوصول إلى تصور واضح ومعالجة شاملة تراعي المحافظة على جودة التعليم في الكويت، مع تحقيق المصلحة العامة لأبنائنا الطلبة.



وشدد المانع على سعيه يدا بيد مع الجهات المعنية والمختصين بوزارة التعليم العالي وجهاز الاعتماد الأكاديمي في إيجاد حلول بديلة للابتعاث والإيفاد في هذه التخصصات، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام أبنائنا الطلبة الراغبين بدراسة الطب بكل مجالاته، وذلك من خلال إرسال وفود طبية تمهيدا لفتح واعتماد جامعات ومقار ابتعاث جديدة في التخصصات الطبية.