أعلنت قوة الإطفاء العام عن إجراء القرعة العلنية لاختيار المتقدمين لدورات الإطفاء بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يوم السبت المقبل الموافق 18 نوفمبر الجاري في نادي كاظمة الرياضي الكائن بمنطقة العديلية - صالة الألعاب الرياضية - الساعة التاسعة صباحا للراغبين في الحضور من المتقدمين لدورات الإطفاء فقط.



وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن القرعة العلنية سيتم نقلها بشكل مباشر على موقع حساب قوة الإطفاء العام الرسمي لايف الإنستغرام التالي: ‏KFF_KW@ لمن لا يرغب في الحضور.



هذا، وستجرى القرعة العلنية لاختيار الطلبة المتقدمين لدورات الإطفاء لمن انطبقت عليهم شروط التقديم للدورات واجتازوا اختبارات القبول حسب الدورات المعلنة، وقد بلغ العدد الإجمالي للمجتازين (1980). وبناء على الخطة التدريبية لقوة الإطفاء العام وبالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام التدريبي القادم، ستكون الأعداد المطلوبة لكل دورة حسب التالي:



1- رقيب مشغل آلية (125) وعدد (25) احتياطيا



2- رقيب مشغل آلية مهام خاصة (100) وعدد (25) احتياطيا



3 - رقيب مكافحة (75) وعدد (25) احتياطيا



4- وكيل عريف مكافحة (100) وعدد (25) احتياطيا



كما تم اعتماد القبول الفوري للتخصصات التالية وذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب لكل دورة:



1- رقيب مفتش وقاية (94)



2- رقيب علاقات عامة وإعلام وتصوير (24)



3- رقيب أمن وسلامة (43)



ملاحظة:



لا يعد اجتياز المتقدم لاختبار القرعة قبولا نهائيا إلا بعد اجتيازه الفحص الطبي.