

بدأت رياضة ترويض الخيل «الدريساج» في الكويت رسميا في نوفمبر 2022، حيث تم تنظيم 3 بطولات محلية في نادي الصيد والفروسية ومركز الكويت للفروسية، وبدأت أعداد المشاركة في ازدياد في الموسم الحالي 2023-2024، بدعم واعتراف من الاتحاد الكويتي للفروسية، كون هذه الرياضة فنا من فنون الفروسية.



وفي هذا الصدد، قالت الفارسة الشيخة فجر بدر الصباح مؤسسة فروسية «الدريساج»: «تم تأسيس أكاديمية الدريساج بدعم كبير من الشيخ صباح مبارك الصباح الذي يتميز بشغفه الكبير للخيل فهو مربي ومالك خيول السباق في المملكة المتحدة وأيرلندا وأن حبه للخيول ورياضات الفروسية جعله شغوفا جدا بتشجيع وإثراء جميع تخصصات الفروسية حول العالم».



وأضافت: «رياضة فنون ترويض الخيل تعليم الحصان حركات معينة يؤديها بطريقة صحيحة بعيدا عن العنف وهذه الرياضة يعرفها الاتحاد الدولي للفروسية بأنها تمثل أسمى تعبير عن تدريب الخيول، حيث يؤدي كل من الفارس والحصان سلسلة من التحركات المحددة مسبقا والمحفوظة في الذاكرة».



وبدأت فجر بدر الصباح ركوب الخيل في مصر حيث إنها من مواليد القاهرة وتعلمت فنون ركوب الخيل العربي هناك وكانت في بداية ركبوها للخيل تبحث عن طريقة تتواصل بها مع الحصان لإيجاد لغة متبادلة بعيدة عن العنف ومن دون أن تسبب أي جروح للخيل.