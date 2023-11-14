

عبدالعزيز الفضلي



‫أكدت الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي حرص الوزارة على صقل وتنمية مواهب المتعلمين واستغلال وقت فراغهم بالعلوم والتكنولوجيا.



جاء ذلك من خلال مسابقة الكويت المدرسية السنوية السابعة عشرة في التطبيقات الصناعية للعام 2024/2023 بالتعاون مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة والتي أقيمت في مدرسة رقية بنت محمد المتوسطة للبنات والتابعة لمنطقة الفروانية التعليمية.



وأضافت العنزي بأنه تم توسيع قاعدة المشاركة الطلابية لهذا العام وشملت المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.



وبدوره، أكد المدير الإقليمي لمكتب ملست آسيا داود الأحمد على سعي مكتب المنظمة العالمية الدائم بالتعاون مع وزارة التربية إلى تدريب الشباب الكويتي وصقل مهاراتهم بالخبرة العملية ومساعدتهم على الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ في العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى عدد الطلبة المشاركين 100 طالب تم تصفيتهم داخل المدارس من المرحلة المتوسطة والابتدائية.



وأشار بأن الفوز بالمسابقة يجمع ما بين الجودة والسرعة في الأداء بالإضافة إلى تدريب المتعلمين على مهارة استخدام أدوات القياس.



وفي ختام المسابقة تم تكريم الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة على جهودها ورعايتها للمسابقة، وتكريم الفرق الفائزة من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والمعلمين والمعلمات على جهودهم المبذولة والمدارس المتميزة، ومعهد قرطبة الديني.