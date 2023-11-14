سعيا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتوفير فرص وظيفية لخريجيها من طلبة وطالبات الكليات التطبيقية والمعاهد التدريبية، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة نفط الكويت تم بموجبها الاتفاق على تخريج طلبة تخصص فني طوارئ طبية من كلية العلوم الصحية للعمل لصالح شركة نفط الكويت.



هذا، وقد وقع المذكرة من جانب الهيئة المدير العام د. حسن الفجام ومن جانب شركة نفط الكويت الرئيس التنفيذي أحمد العيدان بحضور نائب المدير العام للتخطيط والتنمية د.أنور حسن وعميد كلية العلوم الصحية د.بدر الخلف ومدير المكتب الفني د.نبيل القلاف ورئيس قسم الطوارئ الطبية د.محمد بادي وعضو هيئة التدريس بالكلية د.سامي عليوه بالإضافة لعدد من قياديي شركة نفط الكويت.