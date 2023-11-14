القاهرة ـ ناهد إمام



يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة الأحد 19 الجاري حتى الأربعاء 3 يناير المقبل في تسليم وحدات سكنية في مشروع جنة «المرحلة الثامنة» بالمجاورة 33 في الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15/1/2023 إلى 16/2/2023، وذلك في مواعيد محددة وفقا للمعلن من الجهاز.



وأوضح م.محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارات من 1: 3، يوم الأحد 19/11/2023، ووحدات بالعمارات من 4: 6، يوم الاثنين 20/11/2023، ووحدات بالعمارات من 7: 9، يوم الثلاثاء 21/11/2023، ووحدات بالعمارات من 10: 12، يوم الأربعاء 22/11/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 23/11/2023 لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارات من 13: 15، يوم الأحد 26/11/2023، ووحدات بالعمارات من 16: 45، يوم الإثنين 27/11/2023، ووحدات بالعمارات من 46: 48، يوم الثلاثاء 28/11/2023، ووحدات بالعمارتين 49: 50، يوم الأربعاء 29/11/2023، وتخصيص يوم الخميس 30/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.



وأضاف خلف الله أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 51 و52، يوم الأحد 3/12/2023، ووحدات بالعمارتين 53 و54، يوم الإثنين 4/12/2023، ووحدات بالعمارتين 55 و56، يوم الثلاثاء 5/12/2023، ووحدات بالعمارتين 57 و58، يوم الأربعاء 6/12/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 7/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بجانب تسليم وحدات بالعمارتين 59 و60 يوم الأحد 10/12/2023، ووحدات بالعمارتين 61 و62 يوم الإثنين 11/12/2023، ووحدات بالعمارتين 63 و64 يوم الثلاثاء 12/12/2023، ووحدات بالعمارتين 65 و66 يوم الأربعاء 13/12/2023، وتخصيص يوم الخميس 14/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.



وقال: سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 67 و68 يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات بالعمارات من 69: 71 يوم الاثنين 18/12/2023، ووحدات بالعمارات من 72: 77 يوم الثلاثاء 19/12/2023، ووحدات بالعمارات من 78: 82 يوم الأربعاء 20/12/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 21/ 12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتا إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 83 و84 يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارتين 85 و86 يوم الاثنين 25/12/2023، ووحدات بالعمارتين 87 و88 يوم الثلاثاء 26/12/2023، ووحدات بالعمارتين 89 و90 يوم الأربعاء 27/12/2023، وتخصيص يوم الخميس 28/12/2023 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.



وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 91 و92 يوم الأحد 31/12/2023، ووحدات بالعمارات من 93: 96 يوم الاثنين 1/1/2024، ووحدات بالعمارات من 99: 103 يوم الثلاثاء 2/1/2024، وتم تخصيص يوم الأربعاء 3/1/2024 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.