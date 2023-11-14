بيروت - داود رمال



أكدت السفيرة الأميركية دوروتي شيا بعد لقائها البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي على «ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني في لبنان والسعي الى تثبيته على جميع المستويات»، مشيرة الى «اهمية تحييد لبنان عما يدور من حرب في قطاع غزة».



بدوره، أكد البطريرك الراعي على أن «استقرار لبنان وأمنه وعودة الحياة الطبيعية الى مؤسساته تنطلق مع انتخاب رئيس للجمهورية يقوم بدوره ويسهر على تطبيق الدستور الذي تبقى له الكلمة الفصل في أي استحقاق وطني»، مشددا على «عدم وقوع فراغ جديد في البلاد لاسيما في قيادة المؤسسة العسكرية لكونها صمام الأمان اليوم للبنان وللبنانيين».



بعدها التقى الراعي النائب غسان اسكاف الذي اعتبر ان «ما قامت به اسرائيل واليمين المتطرف من قتل للأبرياء الفلسطينيين ادى الى اسقاط غصن الزيتون من يد الفلسطينيين ورفع البندقية. اليوم ينتابنا شعور ان هناك نكبة جديدة تحضر للفلسطينيين من خلال تهجيرهم من شمال غزة الى جنوبها وممكن الى سيناء، فعلى الرؤساء والملوك العرب القيام بجهد كبير من اجل محاربة تكرار مشهد ناغورني قره باغ في غزة».



وأضاف اسكاف: «على الصعيد اللبناني نحن نعلم أن الوضع في لبنان خطير جدا وهو سينتهي قريبا بحل من اثنين اما توسيع الحرب وإما الذهاب الى تسوية اقليمية ودولية. لبنان التعايش والعيش المشترك والـ18 طائفة كيف سيواجه الحرب او التسوية والمفاوضات القادمة مع غياب تام للوجود المسيحي المؤثر في المواقع الأساسية. كل المفاوضات توصل الى تسويات ولكنها لن تلحظ من يغيب نفسه عن التسوية وهذه التسويات تأتي بعد الضربات الكبرى ونحن نخشى من ترتيب شرق أوسط جديد من دون المسيحيين لذلك من الضروري توافق أهل البيت الماروني أولا ثم المسيحي ثانيا والوطني ثالثا من اجل الشغور الرئاسي».



وشدد اسكاف على ضرورة تحصين الجيش اللبناني وعدم المسّ بقيادة الجيش الى حين انتخاب رئيس للجمهورية. المؤسسة العسكرية اليوم هي أمام وضع مصيري استثنائي ممكن ان يهدد البلد وعلينا إبعاد المؤسسة عن مرارة الشغور في قيادة الجيش. لقد بحثنا مع غبطته الموضوع المسيحي ولمست أن بكركي لن تسلم بتغييب الموارنة عن القرار السياسي والعسكري ولن تقبل بتجرع الكأس الثالثة بعدم وجود ماروني في موقع الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان وفي موقع قائد الجيش.