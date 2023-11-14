القاهرة - ناهد إمام



افتتحت د.غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية «هيس» «HACE» في دورته الـ 43، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، والمقام في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، وبحضور رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عادل المصري.



وقالت غادة شلبي، خلال تفقدها جناح اتحاد المستثمرات العرب من خلال منتجات أحد مصانعه وشركاته، «تي سي ال»، برئاسة د.هدى يسي، إن مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي بشرم الشيخ كان مؤتمرا ناجحا جدا وحقق أهدافه للاستثمار والتنمية المستدامة.



وأشارت إلى ان المعرض ينمو عاما بعد عام بفضل مشاركة الصناعات الصديقة للبيئة.



وأشادت بجودة وتطوير المنتجات الصناعية التي تغذي صناعة السياحة، بما في ذلك المعدات والتجهيزات الفندقية ومستوى الجودة، مؤكدة أن الصناعة المصرية مصدر فخر.



من جانبها، قالت د.هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، ان نجاح مؤتمر الاتحاد بشرم الشيخ ظهرت نتائجه في حرص وفد افريقي من سيدات ورجال الأعمال على زيارة جناح الاتحاد بالمعرض، للتعاون التجاري المشترك وفتح أسواق تصديرية جديدة.



وأكدت أهمية إقامة المعارض المتخصصة في مستلزمات وتجهيز المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية بمصر، لكونها تقدم وتنقل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتطور في صناعة الفندقة، إلى جانب التركيز على الصناعات صديقة البيئة التي تتماشى مع خطة الدولة نحو الهيدروجين الأخضر.



وأكدت يسي أن مشاركة الاتحاد بجناح لإحدى شركاته في المعرض ضمن 250 شركة مصرية و50 شركة أجنبية يعد فرصة للتعرف على الأعمال والتعليم والتكنولوجيا والأدوات والإمدادات والخدمات المختلفة في القطاع السياحي المصري إلى جانب القدرة على تعميق الصناعة المحلية وفقا لتوجهات الدولة وتصدير المنتجات وتقليل الطلب على العملة الدولارية من خلال تخفيض حجم الاستيراد من الخارج.



بدوره، قدم لؤي عبدالرحمن رئيس لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد، شرحا حول أهمية توافر المنتجات صديقة البيئة والتي تراعى السلامة الغذائية «سيفتي والهايجين» في الفنادق والتي تمثل عامل جذب مهما للسائح.



وقال ناجي بهاء الدين، مستشار مالي باتحاد المستثمرات العرب، ان المعرض يمثل أهمية كبيرة حيث يضم صناعات مختلفة تدخل في قطاع السياحة والفنادق، ويفتح فرص للتسويق من خلال الأسواق التصديرية الجديدة.



وخلال زيارته للمعرض وجناح الاتحاد، أكد لواء خالد علي الألفي، مساعد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، أن المعرض يدعو إلى الفخر نتيجة تواجد المنتج المصري الذي أصبح ينافس مثيله الأجنبي، مشيرا إلى قدرته للتسويق المحلي وأيضا الخروج للأسواق العالمية.



وأكد على أهمية السوق الأفريقي واستغلال الإمكانيات والموارد الطبيعية المتوافرة في أسواقه ودعم التعاون المشترك مع دول القارة الأفريقية.