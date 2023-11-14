بيروت ـ عامر زين الدين



في اطار سلسلة من اللقاءات السياسية والحزبية بدأ بها من اجل التواصل والتنسيق في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في دارته في البترون، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.



وبحسب مطلعين على اجواء الزيارة لـ«الأنباء»، فإنها أتت ردا على زيارة باسيل الى كليمنصو ولقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وتاليا للبحث بعدة قضايا وطنية مطروحة، وأولها موضوع التضامن الداخلي حيث يقف لبنان على شفا حرب لا يعرف حتى الآن مدى نتائجها فيما لو حصلت، تأكيدا على موقف جنبلاط الأب والابن لعدم استدراج لبنان الى الحرب، ثم في موضوع ملء الشواغر في المجلس العسكري، لاسيما رئيس الأركان حيث أعلن النائب السابق وليد جنبلاط انه طرح اسم العميد حسان عودة الذي يوافق عليه باسيل، كما طرح التمديد لقائد الجيش جوزاف عون الذي يعارضه باسيل حتى الآن. ويحاول الفريق الجنبلاطي تعزيز قيادة الجيش امام الواقع الأمني الراهن وما يدور في غزة من حرب يصل مداها الى عدد من قرى الجنوب اللبناني، ازاء التخوف من التوسع اكثر حيث تأخذ الأحداث على نحو متدرج باتجاه التصعيد.