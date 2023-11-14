أفادت تقارير إعلامية أمس، بأن ماريان ترامب باري الشقيقة الكبرى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والقاضية الاتحادية السابقة توفيت عن عمر ناهز 86 عاما.



وذكرت التقارير، نقلا عن مصادر، أن باري توفيت في منزلها بمانهاتن واكتُشفت وفاتها في ساعة مبكرة أمس.

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إنه تم العثور على امرأة تبلغ من العمر 86 عاما فاقدة للوعي داخل غرفة النوم بشقة في الشارع الخامس وتأكدت وفاتها لاحقا.



وأوضحت الإدارة أن هناك تحقيقا ولا يمكن كشف هوية المرأة.



وكان الرئيس الأميركي الراحل دونالد ريغان قد عين ماريان ترامب باري قاضية في محكمة جزئية بنيوجيرسي عام 1983 لتصبح لاحقا قاضية في محكمة استئناف اتحادية. وتقاعدت عام 2019.