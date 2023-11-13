الضاحي: الكويت بحاجة إلى برنامج وطني لـ«السكري» يتبناه مجلس الأمة

الخليج من أعلى النسب عالمياً بالنوع الثاني ويحل بالمركز الثاني بعد أوروبا بـ«الأول»

السكري مرتبط بكثير من الأمراض الأخرى مثل الضغط والكوليسترول وتصلب الشرايين

المزيدي: الفعالية بتنظيم من وحدة الغدد الصماء بمستشفى الفروانية وبالتعاون مع رابطة السكر

العجمي: يجب أن نخرج كأطباء للمجتمع بصورة توعوية عن هذا المرض ونجيب على التساؤلات

محمد البطي: نحاول استضافة أكبر عدد ممكن لنفحص لهم الضغط والسكر





أقامت رابطة السكر الكويتية، وبالتعاون مع وحدة الغدد الصماء بالفروانية احتفالية يوم السكر العالمي بمول 360.

وقال استشاري الغدد الصماء والسكر، رئيس رابطة السكر الكويتية د. وليد الضاحي: الكويت بحاجة إلى برنامج وطني كبير يدعم بحزمة من القوانين يتبناها مجلس الأمة.



وأضاف أن هناك دولا نجحت بالفعل في مثل هذا البرنامج الوطني الكبير، والذي يرفع من نسب تحدي هذا المرض ومواجهته مواجهة حقيقية مثل أستراليا وغيرها من الدول، مبينا أن التحدي في هذا الشأن كبير وقوي.



وأكد الضاحي أن السكر يهاجم الدول كلها في العالم بسرعة الانتشار، لذلك فنحن في دولنا دول الخليج نعتبر من أعلى النسب العالمية في الإصابة بالنوع الثاني، وأيضا نحن من أعلى النسب العالمية في الإصابة من النوع الأول للسكري بعد الدول الأوروبية.



وذكر أننا اليوم نتحدث عن تحد على جميع المستويات، لكن هذا التحدي قوي وكبير، فالأعداد التي نتوقع أن تكون في المستقبل خلال 30 عاما، حسب إحصاءات منظمة السكر العالمية هي أعداد مضاعفة، لذلك نحن اليوم متأخرون عن هذا المرض، ويجب علينا التضافر بالجهود، وجهود الدولة أساسي، فالدولة عليها أن توفر الدواء للمرضى، وهذا ما تقوم به على أكمل وجه.



وتابع: مرض السكري مرتبط بكثير من الأمراض الأخرى مثل الضغط والكوليسترول وتصلب الشرايين، لكن أيضا لوحظ أثناء انتشار ڤيروس كورونا، ونسب إصابة مرضى السكري بالفيروس مرتفعة مقارنة بغيرهم، فمريض السكري إذا كان سكره غير منضبط فإنه يعاني من ضعف في المناعة.



من جهتها، قالت رئيسة قسم الباطني بمستشفى الفروانية، وأمين صندوق رابطة السكري الكويتية د. نائلة المزيدي: اليوم لدينا فعالية اليوم العالمي للسكري، وهذه الفعالية بتنظيم من وحدة الغدد الصماء بمستشفى الفروانية، وبالتعاون مع رابطة السكر الكويتية، ولدينا فحص سكر وضغط، وسكر تراكمي، ولدينا اختصاصيو تغذية، وصيدليون إكلينيكيون للاستشارات المجانية.



من ناحيته، قال اختصاصي الغدد الصماء والسكر بمستشفى الفروانية د. فهد العجمي: سعيد بتواجدي اليوم في مجمع 360 في هذه الفعالية التي تخص يوم السكر العالمي. ومثلما نعلم جميعا مرض السكر هو مرض خطير، لذا يجب أن نخرج كأطباء للمجتمع بصورة توعوية عن هذا المرض، ونجيب عن تساؤلات المرضى.



بدوره، قال د. محمد البطي من مستشفى الفروانية: اليوم لدينا فعالية بتوعية المرضى تحت مسمى يوم السكر العالمي، نحاول استضافة أكبر عدد ممكن لنفحص لهم الضغط والسكر.