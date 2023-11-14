عبدالعزيز الفضلي



دعت قوة الاطفاء العام وزارة التربية، الى ضرورة فتح الممرات والمخارج في مبنى الوزارة حفاظا على سلامة الأفراد والمنشأة.



وقال الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية بالتكليف م.محمد الخالدي انه بعد الكشف الميداني الذي قامت به قوة الإطفاء العام على مبنى ديوان عام وزارة التربية وحفاظا على سلامة الأفراد والمنشأة، جاءت التوصيات والتعليمات بضرورة الالتزام بما يلي:



٭ أن تكون الممرات المحيطة بصالات مكاتب الموظفين سواء المقابلة للبهو الداخلي للمبنى أو الممرات الداخلية بمحاذاة الواجهات الزجاجية الخارجية للمبنى مفتوحة من دون عوائق.



٭ أن تكون الأبواب الزجاجية المطلة على البهو الداخلي للمبنى والأبواب التي تفصل صالات مكاتب الموظفين مفتوحة غير موصدة حيث تعتبر مخارج للطوارئ.



من جانب آخر، وتحت رعاية مدير الشؤون التعليمية في منطقة مبارك الكبير التعليمية حمد السعيد وبحضور مراقب التعليم الثانوي خالدة المدير والموجه الفني الأول للعلوم سهام القبندي، نظمت ثانوية فارعة بنت أبي الصلت للبنات، بالتنسيق مع أقسام الأحياء والجيولوجيا والكيمياء، والتوجيه الفني للعلوم التابع لمنطقة مبارك الكبير التعليمية، معرضا بعنوان «تألق العقول»، ضمن برامج الإنماء المهني للتوجيه الفني للعلوم للمرحلة الثانوية 2023/2024.



وقالت الموجه الفني الأول للعلوم في منطقة مبارك الكبير سهام القبندي: نستعرض إنتاج الطالبات في المسابقة العلمية للمرحلة الثانوية، بهدف تعزيز الثقة بأنفسهن والاعتزاز بإنجازاتهن، مشيرة إلى الدور المنوط بالتوجيه الفني في تقديم الدعم الكامل لصقل مواهبهم العلمية.



وأضافت القبندي أن إطلاق مبادرة «كفو» لكل معلم ومحضر ورئيس قسم في بداية العام الدراسي يثمن جهود الميدان التربوي والمتعلمين، وذلك إيمانا بقدرات الطلبة وعقولهم النيرة القادرة على المشاركة ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، مشيرة إلى أنهم يسعون جاهدين لتسجيل براءة اختراع لطالبة تميز مشروعها بالحداثة والأصالة من خلال المؤسسات الرسمية.



ولفتت إلى المشاركة مع إحدى المدارس في تأسيس مشروع تنموي يحقق أهداف التنمية المستدامة.



وعلى هامش الفعالية، عقدت حلقة نقاشية عن أهمية المسابقة العلمية، وأثرها على المتعلمين، كما تم تكريم المدارس الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى لكل تخصص (أحياء، جيولوجيا، كيمياء، فيزياء)، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي، كما قام الحضور بجولة في معرض المشاريع العلمية الحاصلة على المراكز الأولى للعام الماضي 2022/2023.