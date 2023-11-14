10 متخصصين ومتخصصات في حلقتين حواريتين لعرض أفضل الممارسات العالمية وسبل توطينها



أكدت جمعية المهندسين استكمال استعداداتها لانطلاق مؤتمر ومعرض «الصحة والسلامة والبيئة» والذي يقام برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل علي المانع بالشراكة مع كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت وشركة نفط الكويت والجمعية الأمريكية للسلامة المهنية كشريكين علميين، موضحة أن المؤتمر ينطلق في الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء في مبنى كلية الهندسة والبترول الشمالي بمدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية، وتستمر فعالياته حتى الأربعاء 15 الجاري



وقال رئيس المؤتمر ورئيس جمعية المهندسين م.فيصل دويح العتل إنه يسعدنا أن نرحب بجميع الزملاء والأكاديميين والمعنيين بتطبيقات الصحة والسلامة والبيئة إلى الحضور والمشاركة في هذا المؤتمر والمعرض المصاحب والذي استكملنا استعداداتنا وجميع متطلباته ليخرج بما هو متوقع من توصيات سنضعها أمام أصحاب القرار للاستفادة منها في تطبيق أفضل المعايير والكودات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة.



وأوضح العتل: أنه يمكن لجميع الراغبين في الحضور والمشاركة في حلقتين نقاشيتين سيتم عقدهما بعد حفل الافتتاح: الأولى بعنوان «المرأة وتحديات الصحة والسلامة والبيئة» وتتحدث فيها كل من المهندسة سارة أكبر عضو المجلس الأعلى للتخطيط سابقا، وعضو المجلس البلدي ورئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي



كما تتحدث فيها عضو المجلس البلدي السابق م.مها البغلي، ونائبة العضو المنتدب ومدير التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة البترول الكويتية م.شيماء الغنيم وتدير الحلقة نائبة رئيس لجنة الصحة والسلامة المهنية بجمعية المهندسين المهندسة حنان المحمد.



وأضاف رئيس الجمعية: إننا نستضيف في الجلسة الحوارية الثانية «تحديات العامل في بيئة العمل» كلا من، مدير إدارة السلامة الصناعية والرقابة البيئية بالهيئة العامة للصناعة د.محمد عويد المطيري ود.أحمد الشطي - مدير إدارة الطوارئ الطبية، مدير إدارة الصحة المهنية سابقا، خبير في الصحة المهنية، د.ساجد العبدلي - د.استشاري طب مهني وبيئي، ناشط صحة عامة، نقابي مخضرم ومحاضر في كلية الطب، د.خالد العلي - د.في قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ود.فهد العبيد - مستشار طبي في شركة ناقلات النفط الكويتية، طبيب معتمد من الهيئة البحرية النرويجية، لافتا الى أن م.عادل الحمر رئيس لجنة الصحة والسلامة المهنية بجمعية المهندسين سيدير هذه الحلقة.



وزاد العتل: إن اللجنة المنظمة حرصت على اتاحة المجال لجميع الراغبين في الاستزادة والتدريب من خلال المؤتمر على الصحة والسلامة المهنية بشكل خاص ن موضحا أن المؤتمر سيتضمن 12 ورشة تدريبية دعمتها الجمعية بالكامل وأتاحت التسجيل لها بالمجان غبر الأون لاين.



وأوضح رئيس المؤتمر، أن هذه الدورات تسهم في توفير كوادر هندسية - كويتية متخصصة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة الذي لمسنا عجزا بتوفيره للعمل بمختلف الجهات العامة والخاصة، مضيفا أن هذه الورش التدريبية هي، الدور الحاسم للعامل البشري في مكان العمل - للدكتور عادل الحمر، قواعد ا(كود) الوقاية من الحريق في قوة الاطفاء العام للعقيد المهندس داوود الخراز، خلق ثقافة السلامة - المهندسة لما دبس، كيف تستفيد الشركات من الايزو45001 - الأستاذ محمد مبارك، كيفية العمل بأمان في بيئة خطرة - م.خالد القطان، مقدمة في nebosh - م.حنان المحمد، أفضل طريقة لتعزيز السلامة وتقييم المخاطر وإدارتها - الأستاذ مشاري القلاف، التحقق الفعال في الحوادث لمنعها مستقبلا - د.سعد السهلاوي، القيادة الدفاعية (الاحترازية) تنقذ الأرواح - م.بدر الحضرمي، إدارة وتوصيل المواد الكيمياوية وفق nfpa - د.خديجة زكريا، مقدمة في الـ iosh - م.نورة عادل وبرنامج الحفاظ على السمع د.شيخة الفجام.



ودعا العتل، طلبة الجامعة والمختصين في القطاعين العام والخاص والممارسين لأعمال الصحة والسلامة والبيئة إلى الاستفادة من هذه الفرصة، متوجها بالشكر إلى كل من ساهم ودعم إقامة هذا المؤتمر وخاصة وسائل الإعلام المحلية المحلية ووزارة الإعلام لدعم إقامة المؤتمر.