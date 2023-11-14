

بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أقام مكتب الاستشارات والتدريب في كلية العلوم الحياتية دورة تدريبية بعنوان «أهداف التنمية المستدامة: رؤية الكويت 2035» حاضرت فيها عضو الهيئة الأكاديمية بقسم العلوم البيئية في كلية العلوم الحياتية د.إسراء جمال.



وقد تضمنت الدورة العديد من المحاور أهمها أهداف التنمية المستدامة، وكيف يتمكن الفرد من زيادة إدراكه المستقبلي من خلال العلم والمعرفة، والأخلاقيات والشغف والهوايات.



وتطرقت د. إسراء جمال خلال الدورة، إلى الأدوار المطلوبة من المؤسسات من حيث التكلفة، والميزانيات، وتحديد الخطط، والسياسات، مبينة مفهوم البيئة والعوامل التي تؤثر على استقرارها وكيفية التعرف على المشكلات البيئية وطرح الحلول المناسبة لها.



كما أوضحت مفهوم الاستدامة سواء عند الإنسان أو الطبيعة أو الاقتصاد وتم عمل تطبيقات على مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية العمل الجماعي والرؤية المشتركة، وعملية صنع القرار، مع شرح تفصيلي لمقاييس ومؤشرات المدن المستدامة، مشيرة إلى الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وكيفية الارتباط بأهداف التنمية المستدامة شخصيا.



وفي الختام، تم تكريم المتدربين من قبل رئيس مكتب الاستشارات والتدريب أ.نوف الفداغ، وتكريم المحاضرة د.إسراء جمال لتعاونها في إنجاح البرنامج التدريبي.