وكالات: أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن القادم أسوأ لأننا نتعامل مع حكومة إسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وأضاف الصفدي، على العالم أن يتذكر أن الحرب لم تبدأ في السابع من أكتوبر وأن الصراع له جذوره.



وتابع، إن حركة حماس لم توجد الصراع بل الصراع هو من أوجدها، مضيفا: إن إسرائيل لها مصلحة في ضرب صدقية الموقف الأردني لأنه يؤذيها.



وقال الصفدي ان المستشفى الميداني الأردني يواصل عمله في شمال غزة.



وأكد وزير الخارجية الأردني ان كل الأوراق والأدوات التي يمكن أن تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة سنلجأ إليها، وأي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن هو إعلان حرب سنرد عليه ونتعامل معه بكل حزم.





