في ضوء الأهداف الاستراتيجية لجمعية إنسان الخيرية والتي تم إنشاؤها عام 2019، ومنها الإسهام في تطوير العمل الخيري ومعالجة أبرز الإشكالات الإدارية والمالية والشرعية التي تواجهها المؤسسات الخيرية، كذلك تطوير الأدوات المعرفية والأنشطة المتخصصة في العمل الخيري التي تسهم في وضعه بمكانته السامية التي قررتها الشريعة الإسلامية، وانطلاقاً من أهمية عملية حوكمة العمل الخيري فقد قررت الجمعية إقامة ملتقى علمي دولي سنوي يبحث في أدوات تطوير العمل الخيري المؤسسي، وطريقة تطويرها، والاطلاع على خبرات بعض مؤسسات العمل الخيري على مستوى العالم، ونقل هذه الخبرات للمؤسسات الخيرية الأخرى، وسيقام الملتقي الدولي الأول يوم 15 نوفمبر المقبل بمركز مؤتمرات الهاشمي بفندق راديسون بلو الكويت.

ويؤكد الشيخ الدكتور عثمان الخميس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن تنظيم هذا الملتقي الدولي يأتي نظراً؛ لأن مؤسسات العمل الخيري مازالت حديثة العهد بمعايير الحوكمة، وقد طبقتها بعض المؤسسات دون أخرى، لذا فإن تناول متطلبات حوكمة العمل الخيري المؤسسي وأهم التجارب الدولية التي تم تطبيقها في بعض الدول الإسلامية ذات التجارب المتميزة في العمل الخيري المؤسسي، ويعتبر من الأولويات العلمية للجمعية، على أمل أن تقوم الجمعية بجمع هذه الخبرات في هذا الملتقى ومناقشتها والتعرف على تفاصيل تطبيقها، ومن ثَم العمل على جمع هذه الخبرات في إصدارٍ علميٍ واحدٍ باللغتين العربية والانجليزية، ونشره بين مؤسسات العمل الخيري المؤسسي.

يتكون الإطار العام لملتقى إنسان الدولي لحوكمة العمل الخيري من محوريين رئيسين وهما: المحور الأول: "الأسس النظرية"، ويشتمل على عدة نقاط للنقاش مثل (مفهوم حوكمة العمل الخيري والألفاظ ذات الصلة بمبادئ حوكمة العمل الخيري - العوامل المؤثرة في مبادئ حوكمة العمل الخيري) ويشارك كلٌ من الدكتور/ توفيق الطيب البشير- من دولة السودان، والأستاذة/ جميلة محمد الخالدي – من المملكة العربية السعودية، والدكتور/ نئ عبد الرحيم بن نئ عبد الغني – من مملكة ماليزيا؛ كمتحدثين عن هذا المحور.

المحور الثاني: "التجارب الدولية"، ويشتمل على عدد من النقاط مثل (نبذة عامة عن الجهة الإشرافية والقطاع الخيري في الدولة التي يتم اختيارها - تعليمات الجهة الإشرافية حول حوكمة العمل الخيري - أثر تعليمات حوكمة العمل الخيري على القطاع الخيري - حوكمة الالتزام الديني في القطاع الخيري - مستقبل حوكمة العمل الخيري)، ويشارك كلٌ من: الأستاذ/ أحمد السويلم – من المملكة العربية السعودية، والدكتور/ محمد فريد راوي – من مملكة ماليزيا، والدكتورة/ مزنة عدنان القادري – من دولة الكويت؛ كمتحدثين عن هذا المحور.