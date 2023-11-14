وقف موظفو الأمم المتحدة دقيقة صمت حدادا على أكثر من 100 من زملائهم الذين قتلوا في القصف الاسرائيلي على غزة، بينما نكست أعلام المنظمة الدولية. ووقف موظفو الأمم المتحدة في مكاتب جنيف منكسي الرؤوس بينما أضيئت الشموع حدادا على 101 موظف في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة. وقالت تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف «هذا أكبر عدد من موظفي الإغاثة الذين يقتلون في تاريخ منظمتنا في مثل هذا الوقت القصير».



وأضافت «نجتمع هنا، متحدين في هذا الموقع الرمزي جدا، لإبداء الاحترام لزملائنا الشجعان الذين ضحوا بحياتهم أثناء الخدمة تحت لواء الأمم المتحدة».



وقالت «أونروا» إن بعض موظفيها لاقوا حتفهم أثناء وقوفهم في طابور للحصول على الخبز بينما قتل آخرون مع عائلاتهم في منازلهم في القصف الجوي والتوغل البري الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر.



وقالت فالوفايا «أود أن أقول إننا نواجه بالفعل أوقاتا شديدة الصعوبة لتعددية الأطراف في العالم. لكن الأمم المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى».



وتأسست «أونروا» عام 1949 في أعقاب حرب 1948 وهي تقدم خدمات عامة تشمل المدارس والرعاية الصحية والمساعدات. وكثيرون من موظفي «أونروا» العاملين في غزة والبالغ عددهم خمسة آلاف هم لاجئون فلسطينيون أصلا.