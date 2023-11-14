كل مستشفيات محافظة غزة أصبحت «خارج الخدمة»، وعشرات المرضى يموتون لنقص العلاج، والجثث تتحلل في مكانها لعدم إمكانية دفنها، هذه هي حصيلة الحرب الاسرائيلية الشعواء على مستشفيات غزة والمستمرة منذ ايام مترافقة مع غارات جوية ومدفعية وصاروخية على مختلف أنحاء القطاع.



وحذر مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة من «توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة». وقال توماس وايت «توقف اثنان من المقاولين الرئيسيين لدينا عن العمل، لقد نفد الوقود لديهم ببساطة، الأمر الذي سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب» في القطاع المحاصر حيث يعيش 2.4 مليون نسمة نزح منهم 1.6 مليون ويعتمدون جميعا وبشكل كامل على المساعدات.



بدوره، قال المفوض العام لـ «أونروا» فيليب لازاريني أمس إن الوقود نفد من المستودع التابع للوكالة في قطاع غزة، ولن تتمكن أونروا في غضون أيام قليلة من إعادة تزويد المستشفيات به ومن نزح مياه الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب.



وبالفعل، اضطرت العديد من المستشفيات إلى إغلاق أبوابها في غزة بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب أو نقص الوقود، ومن بينها مستشفى القدس، وهو أحد المستشفيات الكبرى في شمال غزة محور تركيز التوغل البري الإسرائيلي.



ومع تتالي الانهيارات، أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» ارتفاع حصيلة الوفيات منذ السبت لأكثر من 34 في مستشفى الشفاء وحده، وهو اكبر مستشفيات القطاع وقد تحول الى ساحة معركة حقيقية حيث تحاصره قوات الاحتلال وتمنع النازحين إليه والقاطنين حوله من الخروج.



وأكد وكيل وزارة الصحة يوسف أبوالريش لوكالة «فرانس برس» ارتفاع عدد الوفيات إلى 27 مريضا في العناية المكثفة و7 من المواليد الأطفال الخدج بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود والأوكسجين. وأشار الى أن عشرات الشهداء ومئات المصابين لا يمكن لأحد الوصول إليهم لأن سيارات الإسعاف متوقفة وتتعرض لإطلاق نار وقذائف إذا تحركت خارج المستشفى، وفي وقت لاحق اعلن عن وفاة ثمانية من المصابين والمرضى أمس فقط. وقال أبوالريش إن «كل مستشفيات محافظة غزة خارج الخدمة. مستشفى الرنتيسي تم تفريغه بالكامل من المرضى والكادر الطبي والنازحين بعد تهديدات من الجيش الإسرائيلي، ولا نعرف مصير بعض الموظفين في المستشفى. الوضع خطير» مع انقطاع الكهرباء بسبب النقص في الوقود، وتحدث عن وضع مماثل لمستشفى الشفاء في مستشفى القدس في تل الهوى. وأضاف «لا نستطيع الوصول إلى عشرات النساء ممن هن على وشك الولادة، تلقينا بلاغات عن حالات ولدت النساء فيها في الشارع أو البيوت من دون قابلات. القناصة يطلقون النار باتجاه اي شخص يتنقل من مبنى الى مبنى داخل المستشفى».



وأوضح «لا يوجد لدينا ماء للشرب ولا طعام ولا أي شيء للطواقم الطبية ولنحو 20 ألف نازح داخل أسوار مستشفى الشفاء»، معتبرا أن إسرائيل «تحكم بالإعدام على كل من في داخل المستشفى».



ونقلت قناة «الجزيرة» عن المدير العام لوزارة صحة غزة ان «نحو 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ولا يمكننا دفنها». وتزعم إسرائيل أنها فتحت «ممرا آمنا» لخروج المدنيين من المستشفى والاتجاه نحو الجنوب، متهمة «حماس» بمنع المدنيين من الخروج، لكن شهودا من داخل المستشفى أكدوا أنهم عاجزون عن الخروج بسبب إطلاق النار الكثيف في محيط المستشفى.



ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة «إكس» الوضع في مستشفى الشفاء بأنه «خطير» بعد «ثلاثة أيام بلا كهرباء وماء». وقال «تبادل إطلاق النار والقصف المتواصل في المنطقة القريبة (من المستشفى) يفاقم الظروف الصعبة أصلا»، مضيفا أن منظمته تمكنت من الاتصال بعاملين طبيين في مستشفى الشفاء. وإلى جانب مستشفى الشفاء، ما زال الوضع معقدا في مستشفيات أخرى في غزة وفقا لمدير مستشفيات قطاع غزة محمد زقوت الذي قال إن «الإخلاء القسري لمستشفيي ناصر والرنتيسي للأطفال أخرج المرضى الى الشوارع دون رعاية طبية». في الأثناء، يتواصل سقوط الضحايا بفعل الغارات الاسرائيلية والقصف المكثف، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى جراء قصف بناية سكنية بحي الخلفاء وسط مخيم جباليا. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن الجرحى من جراء القصف في جباليا يستشهدون بسبب عدم توافر الإمكانات.



وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي أمس إنه واصل قصف أطراف مخيم الشاطئ في قطاع غزة، مستهدفا ما زعم أنها «بنى تحتية تابعة للإرهابيين موجودة في مؤسسات حكومية مركزية، بما فيها مدارس وجامعات ومساجد ومساكن إرهابيين».



بدورها، قالت كتائب القسام إنها استهدفت 4 آليات إسرائيلية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف «الياسين 105»، وأضافت «ندك قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف هاون من العيار الثقيل».



من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين إن «قضية الرهائن لدى حماس تمنحنا الشرعية لمواصلة القتال». وأضاف «أمامنا أسبوعان قبل أن تتزايد الضغوط الدولية الشديدة علينا وتصبح مؤثرة» لإنهاء الحرب.