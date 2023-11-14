

شارك البنك التجاري الكويتي في منتدى أبوظبي العالمي للاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي نظمته الجمعية الدولية لوحدات وخبراء الشراكة بين القطاعين العام والخاص (WAPPP)، كما قد قدم البنك التجاري الكويتي رعايته لحلقة «الابتكار في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص».



وحضر المنتدى الكثير من صناع القرار والمتخصصين وكبار المستثمرين الذين ناقشوا التحديات والفرص المتاحة أمام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وتعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص طريقة فعالة وحيوية لتشجيع الاستثمار المستدام في البنية التحتية والتحول في مجال الطاقة، وتمثلت مشاركة البنك في حضور كل من: المدير العام بالوكالة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات أحمد حامد بوعباس، والمدير العام لقطاع الخدمات المصرفية الدولية كونال سينغ.



وعلى هامش المنتدي، شارك ممثل البنك، كونال سينغ، مدير عام قطاع الخدمات المصرفية الدولية، في حلقة نقاشية حول «الابتكار في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص» التي رعاها البنك، حيث كان أحد المتحدثين في هذه الحلقة النقاشية إلى جانب ممثلين من مؤسسات عالمية أخرى. وعرض سينغ الحلول المتاحة لمواجهة التحديات القائمة التي تواجه تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب بعض الأمثلة على الابتكارات الناجحة التي يمكن أن تفتح الباب أمام ضخ المزيد من الاستثمارات لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وناقشت الحلقة أيضا أهمية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف ومحاور التنمية المستدامة.



كما تناول أيضا التجارب والدروس المستفادة التي شهدها «التجاري» حيث شارك البنك في أول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد لعام 2014، وتمثلت الشراكة في مشروع محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي.



وأضاف أن هذا يأتي في إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد الذي أصدرته الكويت في عام 2014 وإنشاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP)، التي تعمل بمنزلة الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.