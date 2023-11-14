أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، حيث يستمر البنك في عمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: فايز سالم مطلق العازمي، الجازي وسمي ثقل الدوسري، عبدالله شليويح عبدالله العجمي، سعد مسلط حمود الهاجري، هذال حسين عبدالله المطيري، سعاد نحيطر مفرج الظفيري، معالي سليمان مطلق الجاسر، دلال ساير بدر الساير، أحمد خميس محمد الخميس وشيخه خميس سالم الدوب.



وبالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».