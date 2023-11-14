استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح امس، رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.



كما استقبل سمو ولي العهد، بقصر بيان، رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير وأمين سر المجلس أسامة عيسى الشاهين ومراقب المجلس د.فلاح الهاجري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مهند الساير ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد وأمين عام مجلس الأمة خالد أبوصليب، وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.