يشهد الموسم الدرامي الرمضاني المقبل حضور العديد من النجوم والنجمات في الدراما السورية والمشتركة ليشكلوا ثنائيات درامية بعضها جديد والآخر في تكرار للتعاون الذي بدأ الموسم الماضي أو في مواسم سابقة، ومنها حضور الفنان السوري قصي خولي والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لأول مرة كثنائية درامية من خلال عمل جديد يجمعهما لم يتم الكشف عن اسمه لغاية الآن.



والعمل الجديد الذي من المتوقع أن يجمع قصي ودانييلا، من تأليف ورشة من الكتاب، ويتصدى لإخراجه بحسب موقع «سيدتي نت» إيلي السمعان، إنتاج شركة «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان.