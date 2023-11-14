

عبدالعزيز جاسم - الدوحة - فريد عبدالباقي



استقر مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم البرتغالي روي بينتو، على قائمة لاعبيه الأساسيين والبدلاء بصورة كبيرة، من خلال التدريبات اليومية والجهوزية التي أظهرها اللاعبون خلال فترة الستة أيام الماضية، لذلك سيحرص بينتو اليوم على تحديد قائمته النهائية استعدادا لمواجهة الهند في انطلاق مباريات الأزرق ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة إلى نهايات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، ونهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.



وكانت تدريبات الأزرق قد انطلقت الأربعاء الماضي بغياب لاعبي العربي والكويت لمشاركتهما في كأس الاتحاد الآسيوي، ثم انضم معظم اللاعبين إلى التدريبات الخميس باستثناء أحمد الظفيري الذي مازال غائبا بسبب الإصابة، فيما انضم محترف حتا الإماراتي شبيب الخالدي للتدريبات السبت الماضي.



ويسعى بينتو إلى الظهور بقوة في المواجهة الأولى أمام أحد أبرز منافسيه لخطف إحدى بطاقتي التأهل، وحتى تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في بداية مشوار التصفيات.



منتخب أفغانستان يبحث عن لاعبين!



من جانب آخر يعيش المنتخب الأفغاني أزمة حقيقية قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب قطر في الـ 5:45 مساء الخميس المقبل، على ستاد خليفة الدولي، في افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة الأولى في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، وتضم المجموعة بجانب منتخبي قطر وأفغانستان، الكويت والهند.



حيث قام أكثر من 18 لاعبا من اللاعبين الأساسيين في المنتخب الأفغاني بإعلان مقاطعة مباريات التصفيات وعدم السفر إلى قطر لخوضها احتجاجا على ما وصفوه بالمعاملة المتدنية من قبل اتحاد كرة القدم في البلاد.



وكشف تقرير مطول لصحيفة الغارديان البريطانية عن رسالة قام 3 لاعبين محترفين بالخارج بالتوقيع عليها، وكان اللاعبون الثلاثة في التشكيلة الأساسية التي فازت على منغوليا في الجولة الأولى من التصفيات الشهر الماضي.



وتم إرسال الرسالة بالفعل إلى «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الأسبوع لتوضيح شكواهم، حيث تشمل مزاعم وجود فساد خطير من قبل الاتحاد الأفغاني لكرة القدم.



يذكر أن منتخب أفغانستان يحتل حاليا المركز 154 في تصنيف «فيفا» العالمي، فيما يحتل منتخب قطر المركز 61 في آخر تصنيف لـ «فيفا».



ويقود تدريب المنتخب الأفغاني المدرب الإنجليزي آشلي ويستوود، والذي تولى المهمة مؤخرا خلفا للكويتي عبدالله الشلاحي.