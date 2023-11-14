

يعقوب العوضي



شهدت صالة الشهيد فهد الأحمد في مقر اتحاد اليد بالدعية إجراء اختبارات اللياقة البدنية والقوة الجسمانية للاعبين المستدعين لتمثيل منتخبنا الوطني في البطولة الآسيوية الحادية والعشرين والمقررة بالبحرين في الفترة من 11 الى 25 يناير المقبل (تصفيات كأس العالم)، وذلك بالتعاون بين الجهازين الفني بقيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان والطبي بقيادة أخصائي العلاج الطبيعي مهدي البكوش.



وفي هذا الإطار، أكد البكوش أن الاختبارات تأتي في مصلحة اللاعبين بالدرجة الأولى، حيث إن إجراءها يقيهم الدخول في دوامة الإصابات العضلية والتي لازمت بعضهم في الفترات السابقة. ونسعى إلى إعداد اللاعبين بالصورة المطلوبة وتطويرهم بدنيا ليكونوا على أهبة الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.



من جانب آخر، أسفرت نتائج الجولة الثالثة من الدوري العام للناشئين تحت 15 سنة التي أقيمت مساء أول من أمس على صالة الشهيد عن فوز الصليبخات على الجهراء 22-17، والكويت على النصر 26-15، والفحيحيل على السالمية 27-23، والنصر على السالمية في المباراة المؤجلة بينهما 32-29، وبذلك يتصدر الكويت الترتيب العام برصيد 6 نقاط ويليه القرين بنفس الرصيد وبفارق الأهداف في الوصافة، ويحتل خيطان المركز الثالث بنفس الرصيد، وبفارق الأهداف عن اليرموك.