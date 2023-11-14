

توج فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا للكرة الطائرة بلقب دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي بعد تغلبه على نظيره فريق جامعة الكويت 3-2 في ختام منافسات اللعبة بالدورة التي أقيمت على صالة جامعة الخليج بحضور رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد ورئيس مجلس ادارة بنك وربة حمد مساعد الساير، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم ومسؤولي عدد من الجامعات المشاركة، وجاء فريق كلية الكويت التقنية في المركز الثالث بالفوز على فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 3-0.



وبهذه المناسبة، أكد فيصل المقصيد حرص الاتحاد المدرسي على تعزيز الممارسة الرياضية والأنشطة في مدارس وزارة التربية والجامعات ونشر الوعي الرياضي التربوي، وقال: نحرص أيضا على مساعدة الطلبة في تنمية مواهبهم الرياضية لتحقيق طموحهم وبلوغ المستوى الاحترافي وإتاحة الفرصة لاندماجهم مع الأندية المحلية والدولية طبقا لاستراتيجية الاتحاد المدرسي 2021 - 2026 «مواهبنا في مدارسنا» علاوة على صقل مهارات الشباب ودعم مواهبهم لتحقيق الإنجازات وتعزيز صحتهم وتنمية قدراتهم.



وفي نفس السياق، بارك حمد مساعد الساير للجهاز الفني واللاعبين لفريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لكرة الطائرة رجال على تحقيقهم لقب دوري بنك وربة للكرة الطائرة، وقال: يسعدني تهنئة جميع الفرق المشاركة في البطولة على المستوى الفني العالي الذي ظهروا به خلال المنافسات التي اتسمت بالروح الرياضية لتحقيق الهدف من إقامتها، وايضا حماس الجماهير وهذا يدل على نجاح البطولة، ويجعلنا نقدم الشكر للقائمين والمنظمين للدورة.