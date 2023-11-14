

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة أمس بالتعادل المثير بين تشلسي وضيفه مان سيتي بنتيجة (4-4)، ضمن لقاءات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عنونت صحيفة «ديلي تلغراف»: «إنه بالمر الهادئ.. أنا لا أتدرب حتى على تنفيذ ركلات الجزاء».



وكتبت في الأسفل: «بوكيتينو: تخطيت الحدود.. المدرب أسف على مواجهة الحكام في نهاية الملحمة».



أما صحيفة «ديلي ستار» فعنونت: «لاعبو بيب السابقون يأتون لمطاردته في ملحمة».



كما كتبت صحيفة «ميرور»: «بوكيتينو يعترف بفقدان الهدوء أمام الحكام مع احتفاظ ابن سيتي السابق بالهدوء ليحرم بيب من الانتصار بركلة جزاء متأخرة».



وقال مدرب مان سيتي بيب غوارديولا: «إذا كنت تتوقع أن يأتي الجميع إلى ملعب تشلسي ويفوزون بنتيجة (7-0) فأنت مخطئ. هل تعرف ما فعله «البلوز» لبناء هذا الفريق؟ في الماضي، كان سيتي من يفعل ذلك».



وأضاف المدرب الإسباني: «كان تشلسي في ستامفورد بريدج دائما منافسا صعبا، منذ وصولي إلى هذا البلد، وعندما كنت في برشلونة، أو بايرن ميونيخ.. دائما ما يكون الأمر صعبا للغاية عند اللعب ضدهم، فلماذا لا ننسب الفضل إلى تشلسي؟».



إسبانيا



سجل المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي برشلونة حامل اللقب وقاده إلى فوز صعب على ضيفه ألافيس 2-1 في المرحلة الـ 13من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وفك ليفاندوفسكي بهدفيه في الدقيقتين 53 و77، ردا على هدف التقدم من الضيوف عبر مهاجمه الشاب سامو أومورديون (19 عاما) بعد 18 ثانية فقط من صافرة البداية، صيامه عن التهديف الذي استمر منذ 23 سبتمبر عندما سجل هدفي الفوز على سلتا فيغو 3-2 في المرحلة السادسة.



وقال مدرب برشلونة تشافي هرنانديز: «من ناحية التمركز لم نكن سيئين، رغم أننا عانينا من التحولات، وبعد الاستراحة قدمنا نصف ساعة جيدة جدا وتحسنا قليلا، والفوز مهم للغاية».



وعن الهدف المبكر، علق: «لقد خسر غوندوغان الكرة، وفقدنا من قبل نقاطا بسبب الهدايا التي قدمناها للخصوم، فترة التوقف ستكون جيدة لتصحيح الأخطاء».



وعاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه فياريال 3-1، معززا مركزه الرابع بعد تحقيقه فوزه الخامس عشر تواليا في عقر داره في الدوري، وهو رقم قياسي في تاريخ نادي العاصمة.



إيطاليا



استعاد إنتر الصدارة من غريمه يوفنتوس بتحقيقه الفوز السادس تواليا على الصعيدين المحلي والقاري، وجاء على حساب ضيفه فروزينوني 2-0 في المرحلة 12 من الدوري الإيطالي.



ويدين «نيراتسوري» الى حد كبير بفوزه الخامس على فروزينوني من أصل 5 مواجهات بينهما في الدوري الى فيديريكو ديماركو الذي مهد الطريق أمامه بهدف رائع من قرابة 40 مترا، مستفيدا من تقدم الحارس ستيفانو توراتي عن مرماه (43)، وحسم إنتر النقاط الـ 3 في بداية الشوط الثاني حين عزز تقدمه من ركلة جزاء نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو (48).