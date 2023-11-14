القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دعم التنمية والتعاون في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن القارة تمتلك القدرات والإمكانات اللازمة لذلك، ولكن هناك معوقات تقف في طريق تحقيق ذلك.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات امس، أن مصر حريصة على البناء والتنمية والتعمير والتعاون فيما يخص الدول الأفريقية.



وتابع أن مصر سعيدة بوجود الدول الأفريقية في المعرض، متمنيا أن يحقق المعرض الأهداف المرجوة منه.



وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية داخل أروقة المعرض الأفريقي للتجارة البينية، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.



ورحب السيسي برؤساء الدول والحكومات المشاركين في فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية والشركات المتواجدة، موضحا أنه «من المهم تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية فلدينا قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية كبيرة، ولا ينقص سوى تنسيقه والتعاون الإداري».



وأضاف «أشكركم على مشاركتكم الإيجابية والشكر الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتجارة والتصدير والاستيراد على الجهد المبذول».



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي «نحن في مصر حريصون على القيام بدور إيجابي لمنفعة المواطنين»، مضيفا «نؤكد على أهمية تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية».



وتقام الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان «الربط بين الأسواق الأفريقية» وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسم بنك» بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.



ويعقد المعرض في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحا كبيرا سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، مشيرا إلى أن هذه الدورة من المعرض تأتي وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية ومازالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته «مهم جدا تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.. نتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا في كل المجالات.. في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة.. لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بيننا جميعا».