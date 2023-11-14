أكدت الهيئة العامة للشباب أن مشروع دوري الإبداع الشبابي الذي تنظمه الهيئة للموسم الخامس يهدف لدعم الموهوبين والمبدعين من الشباب الكويتي وتنميتهم للوصول إلى طريق النجاح والتفوق.



وقال نائب المدير العام للهيئة لقطاع تنمية الشباب بالتكليف د.مشعل الجنوبي في تصريح صحافي أمس بمناسبة بدء أنشطة المشروع إن المجالات التي يتضمنها هذا الموسم هي القرآن الكريم والروبوت والمجلة العلمية والبحث العلمي والرياضيات والرسم إضافة الى مجال المناظرات الشبابية.



وأشار الجنوبي الى أن التصفيات الأولية لمجال الرياضيات والورش التدريبية لمجال المناظرات بدأت بالفعل على أن تتوالى إقامة منافسات باقي المجالات تباعا بمراكز الشباب، مشيدا بالمشاركة المميزة للشباب الكويتي بالمشروع على مدى السنوات الماضية.



ونوه بالإقبال الكبير من الشباب للتسجيل بالدوري هذا الموسم بمختلف المجالات، إذ تم تقسيمهم الى 3 مستويات هي المبتدئ (من 7 - 10 سنوات) والمتوسط (من 11 - 14 سنة) والمتقدم من (15 - 18 سنة) وتقام بينهم مسابقات وسط بيئة تعليمية تنافسية جاذبة.



وأضاف ان المشروع يعد أحد البرامج الوطنية ضمن الخطة الإنمائية للبلاد ويركز بشكل واضح على تشجيع الإبداع والإنتاج التكنولوجي للشباب المبني على أسس علمية.