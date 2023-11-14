أعلنت جمعية «الصقار وألعابها الشعبية التقليدية» عن تشكيل مجلس الإدارة للعامين المقبلين، برئاسة سيف الشلاحي، وعبدالله الرشيدي نائبا للرئيس، وجمعـان الصليلــي أمينا للصندوق، وفيصل الطواري أمينا للسر، وعضوية كل من: مرزوق العازمي، سعود الراجحي وعبدالله العيفان.



وجاء تشكيل مجلس إدارة الجمعية بعد إشهارها الرسمي من قبل وزارة الشؤون وفق القرار الوزاري رقم 208، ونشر نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



وتهدف الجمعية إلى إقامة منصة تجمع مربي الصقور والهواة لإبداء الآراء والمقترحات لخدمتهم وسهولة التواصل فيما بينهم، وتنظيم المشاركات في الفعاليات الوطنية والدولية المختصة بهذه الهواية، بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وكذلك تعريف الشباب المهتم بهواية وتربية الصقور بمخاطر الأمراض التي تصيبها وطرق الوقاية منها وآخر العلاجات المتوافرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوقائية والبيطرية في الدولة.