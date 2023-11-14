أسامة الفريح: مجموعة زين تلعب دوراً حاسماً في قيادة التحول الرقمي بأسواق الشرق الأوسط

عملياتنا أظهرت مرونة كبيرة بمواجهة التحديات.. وسجلنا نتائج إيجابية رغم الأجواء المعاكسة

بدر الخرافي: «زين» تواصل النمو بعملياتها ورفعت إيراداتها 11% إلى 4.6 مليارات دولار

المجموعة تواصل تنفيذ خططها الإستراتيجية والتشغيلية بوتيرة متسارعة لتعزيز نمو الإيرادات



سجلت مجموعة زين نموا قويا على كافة مؤشراتها المالية عن فترة الأشهر الـ 9 من السنة المالية الحالية، حيث أظهرت النتائج المالية المجمعة نمو أرباحها الصافية بنسبة 13% لتصل إلى 172 مليون دينار (561 مليون دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022، وسجلت ربحية السهم الواحد 40 فلسا (0.13 دولار).



ورفعت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا إيراداتها بنحو 11% لتصل إلى 1.4 مليار دينار (4.6 مليارات دولار)، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت 1.3 مليار دينار (4.2 مليارات دولار) عن الفترة نفسها من العام الأخير.



ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) عن فترة الأشهر الـ 9 بنسبة 8% لتصل إلى نحو 530 مليون دينار (1.7 مليار دولار)، مقارنة مع 491 مليون دينار (1.6 مليار دولار) عن ذات الفترة من العام 2022، وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 37% عن الفترة نفسها.



ودفعت عمليات المجموعة معدلات النمو لإيرادات خدمات البيانات لتصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 8%، لتمثل 39% من حجم الإيرادات المجمعة، وتخطت قاعدة العملاء 52 مليون عميل نشط عن الفترة ذاتها.



أداء تشغيلي قوي



وعزت مجموعة زين نمو المؤشرات المالية عن هذه الفترة إلى الأداء القوي للعمليات التشغيلية، وزخم سلاسل العروض التجارية، والمكاسب التي حققتها من نقل ملكية الأبراج في السعودية والعراق، وتوسع بصمتها في قطاع الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية، والنمو الصحي في خدمات قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، بالإضافة إلى الاستمرار في تبني مبادرات خفض المصروفات وتحسين التكاليف.



وسجلت النتائج المالية الفصلية لعمليات المجموعة نموا صحيا عن فترة الربع الثالث، إذ سجلت الأرباح الصافية نموا بنسبة 11% لتصل إلى 60 مليون دينار (196 مليون دولار)، بربحية 14 فلسا (0.05 دولار أميركي) للسهم الواحد، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 7% لتصل إلى 183 مليون دينار (594 مليون دولار)، ونمت الإيرادات المجمعة الفصلية بنسبة 10% لتصل إلى نحو 485 مليون دينار (1.6 مليار دولار).



التوسع في فرص النمو



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح: «لقد أظهرت عملياتنا مرونة كبيرة في مواجهة التحديات التشغيلية والأمنية والاجتماعية، خصوصا مع الأوضاع المضطربة وغير المستقرة التي تشهدها بعض أسواق المجموعة، فقد سجلنا نتائج مالية إيجابية رغم الأجواء المعاكسة، حيث جاءت وفق توقعاتنا وتقديراتنا عن هذه الفترة».



وأوضح الفريح: «نواصل في مجموعة زين التوسع في فرص النمو التي توفرها مجالات تكنولوجيا المعلومات، التي امتدت تأثيراتها إلى كافة قطاعات الأعمال، خصوصا مع زيادة الطلب على الحلول التي تقدمها الابتكارات التكنولوجية وبناء المنصات الرقمية، وفي هذا الإطار تلعب زين دورا حاسما في قيادة أسواق الشرق الأوسط في عمليات التحول الرقمي».



وأشار إلى أن مجموعة زين حافظت على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها بالرغم من صعوبة المشهد الحالي لأسواق المنطقة، إذ قامت مؤخرا بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية 10 فلوس بقيمة 43 مليون دينار (140 مليون دولار)، مبينا أن المجموعة تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية وقراراتها الاستثمارية وهي تضع في عين الاعتبار تعظيم حقوق المساهمين، كما أنها تحرص على أن تحقق ممارساتها الشاملة المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات قيمة مستدامة.



نتائج مالية قوية



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «سجلت النتائج المالية المجمعة نسبا قوية عن هذه الفترة، وهو ما انعكس بالإيجاب على حجم الإيرادات المجمعة التي نمت بنسبة 11% لتصل إلى نحو 4.6 مليارات دولار، وذلك على الرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بعض أسواقنا الرئيسية، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة وتحديات مواكبة صناعة الاتصالات التي تتسم بالتغيير المستمر».



وأوضح الخرافي: «يبرز الأداء التشغيلي القوي تنامي عمليات التآزر البيني بين شركات المجموعة، التي تنفذ سلسلة من المبادرات والخطط المبتكرة، ويظهر هذا التوجه الاستراتيجي النمو القوي لعمليات زين في الكويت التي نمت أرباحها 38%، والزيادة الكبيرة في أرباح زين السعودية بنسبة 224%، وزيادة معدلات النمو في أرباح زين الأردن 14%، ونمو الأرباح الصافية لعمليات زين العراق بستة أضعاف عن الفترة المشابهة من العام الأخير.



وبين بقوله: «نتابع التحديات التي تواجهها العمليات التشغيلية في السودان مع استمرار الاضطرابات الأخيرة، حيث نأمل بظهور تحسن في الأفق والاتجاه إلى استقرار الأوضاع، وفي ظل هذه التطورات نواصل خططنا مع فرق الإدارة في زين السودان لضمان سلامة الجميع، وإبقاء الاتصال بين فئات المجتمع السوداني وسط هذه الظروف الراهنة، حيث أظهر فريقنا في زين- السودان قدرا كبيرا من المرونة والتفاني للحفاظ على استمرار الخدمات».



تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية



وذكر الخرافي أن المجموعة تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية بوتيرة متسارعة، إذ بلغت النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة 275 مليون دولار، جاءت في مشاريع التوسع في شبكة الألياف البصرية FTTH، سداد رسوم الطيف، الاستثمار في ترقيات الجيل الرابع، ومواصلة طرح شبكات الجيل الخامس، وقد انعكست هذه المشاريع على نمو إيرادات قطاع خدمات البيانات، التي تتمتع بهوامش نمو واعدة، حيث رفعت زين من حجم إيراداتها في هذا القطاع بنسبة 8%، لتسجل نحو 1.8 مليار دولار.



وأضاف: «تحقق استراتيجيتنا في تشارك البنية التحتية (بيع وإعادة تأجير الأبراج) تقدما كبيرا، والتي بدأتها المجموعة في أسواق الكويت، الأردن، السعودية، والعراق، وحاليا تتفاوض زين ومجموعة Ooredoo، وTASC Towers Holding لدمج محافظ أصول الأبراج الخاصة في الكويت، العراق، الأردن، قطر، الجزائر، وتونس في شركة مملوكة بشكل مشترك لإنشاء شركة أبراج مستقلة تتألف من 30 ألف برج اتصال».



وتابع: «من المتوقع أن تشكل هذه الشراكة الجديدة أكبر شركة تدير أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستواصل هذه الشركة المزمع تأسيسها العمل ككيان مستقل يوفر البنية التحتية الخاملة كخدمة في أسواق المنطقة، مع التركيز على الكفاءات التشغيلية والتآزر وتقليل البصمة الكربونية».



حلول تقنية مبتكرة



وقال الخرافي ان شركة (زين - عمانتل الدولية) تواصل خططها الاستثمارية في الحلول التقنية المبتكرة والشبكات العالمية، لتلبية احتياجات قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بقطاع أعمال الجملة، إذ تعمل على توفير الخدمات إلى المشغلين الدوليين، ومراكز البيانات، والشركات العملاقة، ومزودي المحتوى، والخدمات السحابية».



جدير بالذكر أن شركة ZOI تعمل على تحسين أداء أعمال الجملة، من خلال خفض التكاليف التشغيلية والارتقاء بمستوى التنافسية عبر إتاحة أفضل الخدمات ذات الاستجابة السريعة، وتوفير السعات الكبيرة في المجالات التي تقدم خدماتها فيها، وبالنظر إلى المستقبل، تظل مجموعة زين وعمانتل ملتزمتين في دعمهما لشركة ZOI، والالتزام بالاستثمار في الحلول التقنية المبتكرة والشبكات العالمية التي تعد بإعادة تشكيل مشهد الاتصالات في أسواق المنطقة، لتصبح ZOI البوابة الرئيسية للعبور إلى الأسواق العالمية.



وأكد الخرافي أن قطاع التكنولوجيا المالية من محركات النمو التي تعتمد عليها المجموعة في دفع خطط نمو أعمالها، مبينا أن شركة Zain Fintech- ذراع خدمات التكنولوجيا المالية لمجموعة زين - دخلت مؤخرا في تحالف استراتيجي مع «الأنصاري للخدمات المالية» لبناء شراكة ستدفع الخدمات المالية الرقمية في الشرق الأوسط، وهي إحدى مجموعات الخدمات المالية المتكاملة في المنطقة.



وتابع: «توسعت شركة Zain Fintech في مجال المدفوعات والتحويلات والإقراض، إذ تنتشر عملياتها في الأردن والعراق، وتقدم خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر، واكتسبت عمليات الشركة زخما مؤخرا في السوق الكويتية مع التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني الشامل، ونجحت في تأسيس شراكة في جنوب السودان لخدمات المحافظ الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، وحاليا تستعد حاليا لإطلاق عملياتها في البحرين».



مبادرات الاستدامة



وعلى جانب مبادرات وجهود زين في مجالات الاستدامة أكد الخرافي أن مجموعة زين اتخذت خطوات استباقية لتعزيز الجهود التنموية بتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات، وساهمت بشكل فعال في رفاهية المجتمعات، وفي هذا الإطار أطلقت تقريرها السنوي في قيادة الفكر بعنوان «بناء مجتمعات مستدامة بالقوة الاتصالية»، الذي تسلط الضوء فيه على كيف يمكن لخدمات الاتصالات الهادفة أن تعالج العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.



وبين الخرافي أن مجموعة زين تواصل دفع أعمالها نحو حدود جديدة في مجالات التنوع والإنصاف والاشتمال، إذ تحرص على رفاهية الموظفين وصحتهم العقلية، وتمكين الشباب من أصحاب المهارات والأفكار الابتكارية داخل بيئة العمل، وتقديم فرص عمل جديدة للأفكار الناشئة، وتعزيز المبادرات الداخلية لتبادل المعرفة.



جدير بالذكر أن مبادرات زين في مجالات التنوع والإنصاف والاشتمال (DEI) توجت بجائزتين في فئة «إنجازات الأعمال» من مجلس سامينا للاتصالات، الأولى في فئة «الريادة المتميزة والنمو» والثانية في فئة «الابتكار والتعاون والشراكات»، وذلك تقديرا لالتزامها بتعزيز قيم التنوع والإنصاف والاشتمال في بيئة العمل وقطاع صناعة الاتصالات الأوسع في المنطقة، ولجهودها في ابتكار برامج لتنمية خبرات ومهارات الموظفين وتعاونها في ذلك مع جامعة IE في مدريد، وهي شراكة تسعى إلى تشكيل مستقبل الأعمال والتعليم، وقيادة التغيير الهادف وخلق فرص للنمو والتعلم.



استثمارات إستراتيجية بالتكنولوجيا المالية



تملك شركة Zain Fintech استثمارات استراتيجية في الشركات الناشئة التي تركز على خدمات التكنولوجيا المالية، وتتواءم مع خططها الاستراتيجية التوسعية، كما تقدم سلسلة من الحلول المتكاملة في أسواق المنطقة عبر وحدتها التشغيلية FOO المتخصصة في ابتكارات التكنولوجيا المالية، وتواصل أذرع التكنولوجيا المالية في المجموعة (تمام وزين كاش) النمو بشكل تجاوز التقديرات.



وعلى جانب التطورات التي تشهدها مبادرات المجموعة في الخدمات الرقمية وقطاع المشاريع والأعمال، قال الخرافي «سجلت عمليات المجموعة نموا قويا في قطاع الخدمات الرقمية بما في ذلك منصة واجهة التطبيقات Dizlee مع زيادة بنسبة 10%، وحققت عمليات قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B نموا بنسبة 27%.



«ZainTECH».. توسعات مدروسة



ذكر بدر الخرافي أن عمليات شركة ZainTECH تحقق تقدما نوعيا في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، حيث نجحت الشركة مؤخرا في تنويع محفظة أعمالها في مشاريع البنية التحتية، بعد أن عززت قدراتها في توفير منصات حاضنة متطورة لمجموعة واسعة من خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، خدمات البيانات، الحلول الرقمية، والطائرات بدون طيار والروبوتات.



وأوضح: «قامت ZainTECH مؤخرا بعقد اتفاقيات لتساعدها في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، حيث وقعت اتفاقية للاستحواذ على شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر- إس تي إس (STS)، الشركة الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وخدمات تكنولوجيا المعلومات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي خطوة مهمة ستساعد الشركة في تعزيز محفظة خدماتها في التحول الرقمي».



جدير بالذكر أن شركة ZainTECH كانت نفذت صفقات استحواذ مؤخرا على شركة «أدفولكس» المتخصصة في الخدمات السحابية وتطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية، وأبرمت أيضا صفقة استحواذ على شركة «بايوس ميدل إيست»، وهي شركة رائدة في توفير خدمات السحابة الخاصة المدارة في المنطقة، إذ من المتوقع ان تقود هذه الاستحواذات التكنولوجية التي تقوم بها شركة ZainTECH إلى أن تكون واحدة من الكيانات الرقمية الإقليمية المنافسة التي توفر منصات الحلول والخدمات الرقمية الشاملة للمؤسسات الحكومية.



«زين - الكويت».. 2.6 مليون عميل و859 مليون دولار إيرادات



حافظت عمليات زين على ريادتها السوقية، إذ سجلت عمليات الشركة نموا في قاعدة العملاء بنسبة 1% ليصل عدد العملاء 2.6 مليون عميل نشط، ورفعت الشركة من حجم إيراداتها عن هذه الفترة الأشهر الـ 9 بنسبة 2% لتصل إلى 264 مليون دينار (859 مليون دولار).



ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 26% لتصل إلى 124 مليون دينار (405 ملايين دولار)، ليعكس ذلك هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 47%، وقفزت أرباح الشركة الصافية عن هذه الفترة بنسبة 38% لتصل إلى 84 مليون دينار (275 مليون دولار)، وحققت إيرادات قطاع خدمات البيانات نموا طفيفا لتشكل 38% من إجمالي الإيرادات.



ودخلت زين في شراكة تسويقية مع mobile Red Bull، وهي خطوة لدمج خدمات الاتصالات الاستثنائية من زين وعالم المغامرة من Red Bull، وقدم هذا التعاون آفاقا جديدة لشريحة واسعة من العملاء خصوصا فئة الشباب، بإطلاق باقات صممت لتلبية احتياجات العملاء، حيث تقدم زين العديد من الاختيارات المرنة لخطوط الدفع المسبق الخاصة بخدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت.



السعودية.. 224% قفزة بالأرباح إلى 259 مليون دولار



سجلت عمليات زين السعودية نموا قويا على كافة مؤشراتها المالية، حيث نمت الإيرادات عن هذه الفترة بنسبة 10% لتصل إلى 2 مليار دولار، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 5% لتصل إلى نحو 627 مليون دولار، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 32%، وقفزت الأرباح الصافية بنسبة 224% لتصل إلى 259 مليون دولار، وسجلت إيرادات قطاع البيانات نموا بنسبة 2% لتمثل 40% من إجمالي الإيرادات.



بلغ عدد عملاء الشركة 8.9 ملايين عميل نشط، بزيادة قدرها 4%، ويعزى صافي الربح القوي إلى خطط نمو عمليات الشركة، تحديدا في «قطاع الأعمال» الذي شهد إقبالا عاليا على الخدمات والحلول التي يقدمها في مجالات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى النمو في إيرادات حلول وخدمات الجيل الخامس (5G)، إذ تسجل الشركة نموا تصاعديا في خدمات الأفراد، وارتفاعا في الطلب على خدمات منصة «ياقوت» الرقمية، وحلول التمويل المصغر لشركة «تمام للتمويل» ذراع «زين السعودية» في قطاع التكنولوجيا المالية.



العراق.. 713 مليون دولارالإيرادات بنمو 19%



حققت عمليات زين- العراق نموا عن هذه الفترة، إذ ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 19% لتصل إلى 713 مليون دولار، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 11% لتصل إلى 268 مليون دولار، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 38%، وارتفعت الأرباح الصافية ستة أضعاف لتصل إلى 64 مليون دولار عن فترة الأشهر الـ 9، ويعزى ذلك إلى الزيادة المحققة على مستوى الإيرادات ومكتسبات بيع الأبراج، وتحافظ الشركة على ريادتها السوقية بقاعدة عملاء تبلغ 18 مليون عميل نشط.



السودان.. 8% نمو الأرباح الصافية إلى 189 مليون دولار



سجلت إيرادات عمليات زين السودان نموا بنسبة 28% لتصل إلى نحو 435 مليون دولار، ورفعت عمليات الشركة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 20% لتصل إلى نحو 215 مليون دولار، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 49%، ونمت الأرباح الصافية بنسبة 8% لتصل إلى نحو 189 مليون دولار، فيما نمت إيرادات البيانات بنسبة 41% لتمثل 35% من إجمالي الإيرادات، وبلغت قاعدة العملاء 15.6 مليون عميل.



الأردن.. 4 ملايين عميل نشط



ارتفعت إيرادات عمليات زين الأردن بنسبة 3% لتصل إلى 394 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 162 مليون دولار، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 41%، ونمت الأرباح الصافية عن هذه الفترة بنسبة 14% لتصل إلى نحو 58 مليون دولار، وتمثل إيرادات البيانات 50% من إجمالي الإيرادات عن هذه الفترة، ومع التوسع المستمر لخدمات الجيل الخامس في المملكة تحافظ الشركة على ريادتها السوقية بقاعدة عملاء بلغت 4 ملايين عميل نشط بزيادة بلغت 4%.



البحرين.. 12 مليون دولار الأرباح الصافية



سجلت إيرادات عمليات زين البحرين نمو بنسبة 7% لتصل إلى نحو 143 مليون دولار، وحققت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بقيمة 44.3 مليون دولار، ما عكس هامشا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 31%، وسجلت الشركة أرباحا صافية بقيمة 12 مليون دولار عن هذه الفترة.