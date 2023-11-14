وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة اتفاقية تعاون مع مؤسسة المعهد الأميركي للشرق الأوسط «أمديست»، وذلك لإطلاق برنامج للغة الإنجليزية وتطوير المهارات الفنية في صناعة الطيران، وذلك من خلال شركة بوينغ للطيران، والذي يستهدف الباحثين عن عمل من حملة الدبلوم كحد أدنى والمهتمين بالعمل في مجال الطيران.



وتبلغ مدة البرنامج التدريبي 90 ساعة منها 60 تدريبية في مجال اللغة الإنجليزية و30 بمجال التأهيل المهني، وينطلق خلال الفترة من 10 ديسمبر حتى 7 مارس المقبل، ومتاح مجانا للمواطنين والمواطنات الراغبين بالعمل في مجال الطيران، والتقديم عليه من خلال الرابط التالي: www.tinyurl.com/CareerSkillsAE. ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالا لإجراءات الهيئة العامة للقوى العاملة في التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تبني مبادرات ومساهمات تنموية لإعداد كوادر وطنية وتأهيلهم مهنيا للعمل في القطاع الخاص.



وأعرب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي عن ترحيبه بأعضاء المعهد، مشيدا بالدور المهم للبرامج التدريبية في تطوير المهارات المهنية وتأهيل الشباب الكويتي وحديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.



بدورها، أعربت المدير الإقليمي للمعهد الأميركي للشرق الأوسط سمر خليف عن شكرها وامتنانها للجهود التي تبذلها الهيئة في دعم الشباب الكويتي وصقل مهاراتهم من خلال دورات تدريبية مختصة، معربة عن استعداد المعهد لتسخير طاقاته من أجل الخدمة المجتمعية في الكويت. وحضر اللقاء من الهيئة نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف والمدير المالي في مؤسسة معهد أمديست وليد فواز.