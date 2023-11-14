عبدالله الراكان



قام فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية الفروانية بحملة على عقار مخالف، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والكهرباء، وتم اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق ملاك العقار، حيث تبين وجود أنشطة غير مصرح بها من قبل الأنظمة وقوانين البلدية.



وقال رئيس فريق طوارئ الفروانية والتدخل السريع م.محمد الجلاوي انه تم قطع التيار الكهربائي عن احد العقارات المخالفة خلال الحملة بناء على بلاغ من مباحث الإقامة، كما تم توجيه 4 محاضر مخالفة فتح وإدارة محل من دون ترخيص البلدية وتوجيه إنذار تعد على أملاك الدولة، وأيضا مخالفة استغلال وبناء عقار واستغلاله لغير الغرض المخصص له وتقسميات داخلية ومواد خفيفة، وجار رفع تقرير بالعقار لوضع بلوك عليه.



وأضاف الجلاوي في تصريح لـ «الأنباء» أن العقار يحتوي على مطاعم وصالوني حلاقة وبقالتين، وتم تحرير مخالفات هندسية، مبينا انه تم استغلال العقار للغرض غير المرخص له، وتوجيه إنذارات بخصوص التقسيم من المواد الخفيفة والزيادة في البناء وعدم الالتزام بشروط وقوانين أنظمة البناء، مشيرا الى اتخاذ إجراءات من قبل وزارتي الداخلية والكهرباء وتم قطع التيار الكهربائي لوجود عبث في الأحمال الكهربائية وتحرير محضر مخالفة.



وأشار إلى أن تعليمات نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م.نواف الكندري لفريق الطوارئ والتدخل السريع وجميع الفرق الرقابية بفرع محافظة الفروانية بتفعيل الدور الرقابي واتخاذ اشد الإجراءات القانونية للمخالفين وتكثيف الجولات الميدانية والتنسيق بشكل دوري ورفع إحصائيات شهرية.



ودعا أصحاب العقارات الى البدء في إزالة المخالفات وعدم فتح أنشطة قبل أخذ موافقة البلدية والجهات المختصة والالتزام بكل القوانين والأنظمة قبل وصول الفرق الرقابية للعقار المخالف لأنه في حال وصول الفرق ستكون العواقب مكلفة ولن يستثنى أحد من المحاسبة.