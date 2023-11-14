كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تكثيف فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة خلال شهر أكتوبر. وأكد نائب رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير سالم العلاطي حرص الفريق الرقابي بنوباته الثلاث على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات والشركات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن احصائية شهر أكتوبر أسفرت عن تحرير 37 مخالفة تنوعت بين عدم الالتزام بنظافة الساحات والممرات الملاصقة للمحل، عدم تغطية صندوق الشاحنة، عدم وضع إعلان تعريفي خاص بالنشاط وإزالة 4 تعديات على أملاك الدولة، بالإضافة الى توجيه 69 تنبيها وإنذارا، وتمت إزالة 236 إعلانا مخالفا بمختلف الأحجام وإزالة 6 صناديق جمع الملابس مخالفة، وتم تسلم 16 شكوى عن طريق الخط الساخن والتعامل معها. ودعا العلاطي أصحاب العقارات والمحلات التجارية والعمالة الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.