المخيزيم: «الاستثمارات» أكدت التزامها بالأهداف الرئيسية لدعم تطور الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة القطاع الخاص

القطامي: البرنامج سيساعد المتدربات على تحسين مهاراتهن لتكون أداة قوية تعود بالفائدة على حياتهن الوظيفية

الخترش: البرنامج يمثل فرصة فريدة للمرأة الكويتية في مجال الاستثمار

الجاسم: البرنامج سيقود المرأة الكويتية إلى تجربة تعليمية حيوية وذلك من خلال استكشافها للابتكار والاستثمار

انطلاقا من أهمية دعم الطاقة الشبابية للمرأة الكويتية من خلال تقديم الدورات التدريبية اللازمة لتطوير مهاراتها المعنية، وتأكيدا على تحقيق النتائج الإيجابية لسوق العمل الكويتي، عقدت شركة الاستثمارات الوطنية وبالتعاون مع شركة Creative Confidence مؤتمرا صحافيا للبرنامج التدريبي «Shift» والمصمم حصريا للنساء الكويتيات حديثات التخرج لتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري، حيث تم خلال المؤتمر عرض الأولويات الاستراتيجية للبرنامج والذي يهدف الى تحقيق الغاية التنموية وإضافة القيمة الجوهرية له، كونه يوفر قوى عاملة كفؤة وذات خبرة جاهزة لخوض غمار الأعمال في مجال الاستثمار، علما ان برنامج «Shift» بدأ في 13 الجاري وسيستمر لمدة 4 أسابيع.





وخلال المؤتمر، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم إن الشركة أكدت التزامها بالأهداف الرئيسية في دعم نمو وتطور الاقتصاد الوطني عبر تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لتكون الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.



وأضاف المخيزيم ان الشركة تؤكد التزامها ومشاركتها الشاملة في هذا البرنامج الهادف إلى تطوير وصقل مهارات المرأة الكويتية وإمكاناتها وتمكينها من خوض متطلبات سوق العمل الاستثماري في الأسواق المحلية وفي المنطقة بشكل عام. ومن ضمن أهداف البرنامج أيضا زيادة كفاءة وإنتاجية وتنافسية الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل نوعية لهذه الكوادر، والمشاركة في زيادة إدماج المرأة الكويتية في سوق العمل، الأمر الذي سينعكس على نمو وتطور القطاع الخاص، وتقديم الأعمال للوصول بتحدياتها إلى المراحل النهائية للبرنامج.



وفي ختام تصريحه، توجه المخيزيم بالشكر والعرفان لشركة Creative Confidence على المشاركة الفاعلة في هذا العمل المميز، والشكر موصول أيضا لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج التدريبي البناء. وأضاف أيضا: لا يسعني في هذا المقام أن أغفل عن الدور الكبير للمرأة الكويتية التي تشكل عنصرا محوريا في التنمية الوطنية وفي مساندتها ودعمها الدائم لنهضة المجتمع الكويتي، وتقديمها لكثير من المساهمات والتضحيات الفعالة.



وعلى صعيد متصل، قالت عضو مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية طيبة محمد القطامي، والتي تتمتع بخبرة عالمية في قطاع الاستثمار والتدريب، انها تفخر بالمشاركة في الجزء الاستثماري من خلال التدريب بالتعاون مع Creative Confidence وفريق الاستثمارات الوطنية، وذلك في صقل مهارات المتدربات وتزويدهن بالخبرة اللازمة في التدرب والممارسة لتمكينهن من تحسين مهاراتهن والتي ستكون أداة قوية لتعود بالفائدة على حياتهن الوظيفية.



من جهة أخرى، أعرب نائب رئيس أول للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية عبدالمحسن الخترش عن سعادته بالإطلاق الرسمي لبرنامج «Shift» الذي يمثل فرصة فريدة للمرأة الكويتية في مجال الاستثمار، وذلك عبر التعاون المشترك بين شركة الاستثمارات الوطنية وCreative Confidence.



وقال الخترش ان الاهتمام ببرنامج «Shift» قد تجاوز توقعاتنا والذي يمثل نقطة انطلاق لتشجيع المزيد من النساء الكويتيات للاختلاط في مجال الاستثمار عبر خلق تحول تدريجي نحو مزيد من التنوع في عملهن. وأضاف ان الاستثمارات الوطنية تدعم هذا البرنامج وعلى استعداد تام لتوفير الموارد اللازمة التي تدعم نجاح هؤلاء الخريجات، متمنيا وجودهن في قطاعات شركة الاستثمارات الوطنية في القريب العاجل.



من جانب آخر، أثنت مؤسس Creative Confidence سمية محمد الجاسم، على مشاركة الاستثمارات الوطنية في برنامج «Shift»، ووجهت الدعوة إلى الخريجات باستغلال هذه الفرصة الاستثنائية، حيث يوفر البرنامج تجربة تدريبية مختلفة تدمج مجالي الإبداع والابتكار والاستثمار.



وأشارت الجاسم إلى تلقي الشركة لأكثر من 300 طلب خلال أقل من 3 أسابيع خلال فترة التسجيل، وكانت الطلبات مقدمة من النساء الكويتيات الراغبات في بدء حياتهن المهنية في مجال الاستثمار والتي شملت مختلف التخصصات، كتخصص إدارة الأعمال والهندسة والطب، وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية هذه المبادرة علما أن برنامج «Shift» سوف يقدم 20 مقعدا للنساء المشاركات، وذلك حسب الأحقية أو الأفضلية بالنسبة لهن.



وأكدت الجاسم أن برنامج «Shift» سوف يقود المرأة الكويتية إلى تجربة تعليمية حيوية، وذلك من خلال استكشافها للابتكار والاستثمار عبر هذا البرنامج.





