

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري العاشر لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر أكتوبر، وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربحت ياسمين محمد حسن أمير عبدالحسين الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهم: هند الشرهان، عبدالله جابر قيطان الشمري، تامبي محمد زاينول عابدين، هايف رجا لافي الحربي، حاتم السيد أبو العز أحمد السيد، علي عبده عابدين موسى، سعود جاسم سعود الحويتان، محي الدين سيد أبوطاهر سولوكو، أحمد عبدالله فهد الحسيني، دليم محمد حمد الهاجري.



وبهذه المناسبة، قال مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار في KIB علي الصانع: «يواصل حساب الدروازة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والتي من أبرزها استقطاب ومكافأة العملاء، إلى جانب تشجيعهم على الادخار والتمتع بالمزايا المتنوعة مقابل مدخراتهم.



ويسرنا التقدم من كافة الرابحين في السحب العاشر لحساب الدروازة بالتهنئة، كما نتمنى لكافة عملاء الحساب فرصا أكبر للفوز في السحوبات الشهرية المقبلة». وأضاف: «إن KIB يواصل ابتكار الحلول المصرفية وتوفير المنتجات المخصصة لمكافأة العملاء وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعاره الأساسي، بنك للحياة».



وأشاد الصانع بجهود KIB الهادفة إلى الاستمرار في تبني نهج التوسع في حملاته المصرفية المصممة من أجل تشجيع العملاء على فتح حساب «الدروازة» رقميا عبر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل».