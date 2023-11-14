استضاف بنك الكويت الوطني في مقره الرئيسي ورشة عمل ائتمانية هي الأولى من نوعها، شارك فيها موظفو البنك في الكويت والأفرع الخارجية إلى جانب نخبة من المصرفيين في جميع البنوك الكويتية وذلك بالتعاون مع وكالة Moody''s Risk Matrix المرموقة. واستمرت ورشة العمل التي عقدت بالتنسيق مع إدارة المخاطر بالمجموعة على مدى يومين وتحت عنوان «نقل المعرفة في نظام كريديت لينز» وبحضور 80 مشاركا.



وتناولت الورشة عدة محاور، منها التوقعات المالية للشركات وتمويل المشاريع، وكذلك الحوكمة والسياسات التشغيلية لنظام CreditLens، بالإضافة إلى التوقعات التنظيمية بشأن نموذج إدارة المخاطر والطريق إلى الامتثال وتقييم انكشافات العقارات التجارية ضمن نظام CreditLens، إلى جانب إنشاء البيانات المالية المتوقعة والتقييمات على مستوى القطاع والمحفظة ونماذج التسعير الخاصة بالعائد على رأس المال المعدل حسب المخاطر.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة التدريب والتطوير في مجموعة الموارد البشرية منيرة السجاري: «تمثل هذه الورشة فرصة مميزة لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين البنوك الكويتية لرفع مستوى المعرفة بمخاطر الائتمان».



وأضافت السجاري أن ورشة العمل التي تعد الأولى من نوعها في الكويت تأتي لتتكامل مع مساعي البنك الرامية لرفع كفاءة موظفيه عبر أفضل البرامج التدريبية وورش العمل والشراكات وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.



وتعد Moody''s Risk Matrix الشريك الإقليمي لشركة Moody’s Analytics وهي واحدة من الوكالات المتخصصة في حلول مخاطر الائتمان والإقراض التجاري، بالإضافة إلى تقديمها حلولا لأتمتة مخاطر الائتمان والاستشارات.



ويوفر بنك الكويت الوطني فرصا للتدريب والتطوير بهدف تعزيز الكفاءات والمهارات الفنية للموظفين، بما في ذلك القدرات الرقمية والقيادية، والمهارات الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى ذلك، يقدم دورات تدريبية إلزامية لفهم جميع الموظفين لالتزامات وتوقعات بنك الكويت الوطني، بما في ذلك متطلبات الامتثال القانوني، والأخلاقيات وقواعد السلوك المهني، ومكافحة الفساد والرشوة، ومكافحة غسيل أموال.