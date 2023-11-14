قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) أمس ان أساسيات سوق النفط لاتزال قوية، وألقت باللائمة على المضاربين فيما يتعلق بانخفاض الأسعار، وذلك في الوقت الذي رفعت فيه قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024. وتراجع سعر خام برنت إلى نحو 82 دولارا للبرميل من أعلى مستوى في 2023 الذي سجله في سبتمبر الماضي عند ما يقرب من 98 دولارا، وضغطت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الأسعار على الرغم من خفض الإمدادات من «أوپيك» وحلفائها والصراع في الشرق الأوسط.



لكن المنظمة قالت، في تقرير شهري، إن السوق في وضع جيد على الرغم من «المعنويات السلبية المبالغ فيها»، وأرجعت هذا إلى قوة الواردات الصينية والاحتمالات الطفيفة لتراجع النمو الاقتصادي وقوة سوق النفط الحاضرة.



وقالت «أوپيك» في بداية تقريرها «تؤكد البيانات في الآونة الأخيرة اتجاهات النمو العالمية الرئيسية القوية والأساسيات الصحية لسوق النفط».